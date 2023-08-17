Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20

MForum.ru
17.08.2023,
Tecno недавно выпустила серию смартфонов Camon 20 в Индии и на других рынках. В недавнем отчете утверждалось, что бренд может планировать выпуск Phantom V Flip в качестве своего первого телефона-раскладушки со складным экраном. Кроме того, бренд ведет работу над обновлением серии Spark.
Согласно утечке, Tecno Spark 20 будет анонсирован в октябре или ноябре на индийском и мировом рынках. Судя по изображению, Spark 20 получил заднюю панель синего цвета и черный модуль камеры, в котором находится система с двумя сенсорами и светодиодная вспышка. Кроме того, картинка раскрывает разрешение основного сенсора, которое составит 50 Мп.
Из характеристик упоминается чипсет Helio G85 (т.е. только 4G-сети), 4 Гб ОЗУ (плюс 4 Гб виртуальной памяти), а также 128 ГБ встроенной памяти. Диагональ экрана составит 6,78 дюйма, а его разрешение – 720 x 1612 пикселей.
Информации о форме выреза под фронтальную камеру пока нет. Что касается самой камеры, Spark 20, скорее всего, получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру со светодиодной вспышкой. Также он может получить батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. В программной части речь может идти об Android 13 с оболочкой HiOS 13.
© Антон Печеровый,
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