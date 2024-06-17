Анонсы: Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой

17.06.2024, MForum.ru

Состоялся официальный анонс Tecno Spark 20 Pro. Новинка получили привлекательную цену, солидные характеристики и опциональную кожаную заднюю панель.

В Tecno Spark 20 Pro установлен большой 6,78-дюймовый дисплей разрешением FHD с частотой обновления 120 Гц. Основа аппаратной платформы чипсет Dimensity 6080, что является большим шагом вперед по сравнению с двумя другими моделями линейки, которые полагали лишь Helio G99, с поддержкой лишь 4G-сетей. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти -256 Гб.

Одной из главных особенностей Tecno Spark 20 Pro стала основная камера разрешением 108 Мп. Размер сенсора составляет 1/1,67 дюйма, а диафрагма f/1,8. В роли вспомогательной выступает 2-мегапиксельной макрокамера. Для сэлфи предназначена 8-мегапиксельная камера, размещенная в круглом вырезе экрана.

За автономность Tecno Spark 20 Pro отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и оболочку HIOS 14 на базе Android 14.

Tecno Spark 20 Pro будет доступен в цветах Startrail Black, Glossy White и Neon Green. Последний вариант выполнен из веганской кожи, а два других имеют глянцевую отделку.

Начиная с 20 июня Tecno Spark 20 Pro 5G будет доступен в Саудовской Аравии, а затем он появится на некоторых рынках Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Стоимость начинается от 190 долларов, но цены будут варьироваться в зависимости от региона.