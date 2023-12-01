Анонсы: Tecno Spark 20 представлен официально

01.12.2023, MForum.ru

Tecno представила Spark 20, новый смартфон серии Spark 20. Хотя компания еще не подтвердила цену, характеристики и дизайн новинки раскрыты.

Tecno Spark 20 оснащен 6,56-дюймовой ЖК-панелью с разрешением HD+ (720 x 1612 пикселей) с частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на Android 13, на который наложен пользовательский интерфейс HiOS 13. Из особенностей ПО отменим функции Dynamic Port, отображающие уведомления вокруг выреза фронтальной камеры.

Tecno Spark 20 базируется на чипсете MediaTek Helio G85 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и слотом для карт памяти microSD. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч.

В части фото Tecno Spark 20 оснащен 32-мегапиксельной фронтальной селфи-камерой со светодиодной вспышкой, предлагающей три различных режима освещения. На задней панели устройство размещена 50-мегапиксельная основная камера с объективом AI и светодиодной вспышкой.

Также отметим такие функции как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, порт USB-C, боковой датчик отпечатков пальцев, стереодинамики и разъемом 3,5 мм. Цветовая гамма новинки включает 4 цвета: черный Gravity Black, белый Cyber White, золотистый Neon Gold и Magic Skin 2.0, представляющий собой синий вариант с кожаной спинкой.