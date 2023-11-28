Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Tecno Spark 20C

28.11.2023, MForum.ru

Tecno анонсировала смартфон Spark 20C, новое предложение начального уровня. Впрочем, компания добавила туда несколько интересных функций, включая емкую батарею с быстрой зарядкой и основную камеру на 50 МП.

Spark 20C оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720p и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Толщина устройства 8,75 мм, боковые грани плоские.

Модель чипсета, ставшего основой аппаратной части новинки, не раскрыта. Tecno лишь сообщила, что это восьмиъядерный процессор с ядрами Cortex-A53 с частотой 2,2 ГГц. Возможно, речь идет о Mediatek Helio G36. Причем, несмотря на позиционирование в начальный ценовой сегмент, объем встроенной памяти Tecno Spark 20C составляет 128 Гб, для расширения можно использовать карты microSD. ОЗУ – 4 или 8 Гб.

Тыловая камера сдвоенная, разрешение основного сенсора – 50 Мп. Информации о втором сенсоре нет, скорее всего, простой 2 Мп сенсор служащий для определения глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Кроме того, телефон получил анимацию в стиле Dynamic Island вокруг селфи-камеры, которая действует как панель уведомлений, когда телефон подключен к сети.

ОС – Android 13 с пользовательским интерфейсом Tecno. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Из прочего отметим FM-радио, аудиоразъем 3,5 мм, порт USB-C внизу, два динамика и сканер отпечатков пальцев на боковой стороне.

Tecno Spark 20C выпускается в цветах Gravity Black, Mystery White и Alpenglow Gold. Существует также окраска под названием «Волшебная кожа» зеленого цвета, представляющая собой 100% переработанную пластиковую панель с нулевым содержанием вредных веществ.

Официальной информации о дате начала продаж и цене пока нет. Но, если верить слухам, она составит порядка $130.