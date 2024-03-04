Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально

04.03.2024, MForum.ru

В Индии представлен смартфон Tecno Spark 20C. Новинка представляет собой смартфон начального уровня, но с премиальным внешним видом в стиле iPhone. Новинка доступна в четырех цветах, и один из которых получил кожаную заднюю часть.

Tecno Spark 20C оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с круглым вырезом и функцией Dynamic Port, схожую с Dynamic Island от Apple. Разрешение дисплея HD+ (1612 x 720 пикселей), частота обновления 90 Гц.

Основой аппаратной части Tecno Spark 20C стал неуказанный набор микросхем с восьмиъядерным процессором. Чипсет работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Программная часть базируется на Android 13.

На задней панели расположена двойная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП и вспомогательного датчика для функций AI. В вырезе экрана разместилась сэлфи-камера разрешением 8 Мп.

Также в активе Tecno Spark 20C две SIM-карты, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GNSS, порт USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карты MicroSD. Несмотря на доступную цену, он также оснащен двумя стереодинамиками и боковым датчиком отпечатков пальцев. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Цена Tecno Spark 20C в Индии составляет 8 999 индийских рупий ( 110 долларов США) за единственный вариант памяти 4 ГБ + 128 ГБ. Его можно приобрести в зеленом Magic Skin Green (кожа), белом Mystery White, золотистом Alpenglow Gold или черном Gravity Black вариантах.

Начало продаж – 5 марта.