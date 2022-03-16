Развитие сетей: МТС расширяет фиксированный доступ в Новосибирске

16.03.2022, MForum.ru

МТС сообщает о том, что обеспечила фиксированным ШПД несколько крупных жилых массивов Калининского района Новосибирска.

Жильцам доступны скорости доступа вплоть до 1 Гбит/с. Во вновь подключенных массивах и на площадях, охваченных модернизированной сетью ШПД МТС проживает около 30 тысяч человек. В частности, улучшения работы сети затронули жителей Снегирей, Родников, Юбилейного, а также жилого комплекса «Красный проспект» и поселка Северный.

Оператор предлагает сэкономить на плате за услуги связи и интернета за счет использования комплексного предложения МТС, в пакет входит также цифровое ТВ оператора.

«В Новосибирске растет спрос на оптимизацию расходов при использовании высокоскоростного интернета всеми членами семьи, и объединение нескольких цифровых сервисов в «пакеты» – самое удобное решение для этого. Можно управлять всеми услугами с помощью единого лицевого счета и экономить, получая скидку на набор цифровых сервисов – домашнее ТВ, интернет и мобильную связь. Для того, чтобы жители многоэтажных жилмассивов и новостроек Калининского района пользовались всеми этими преимуществами, мы постоянно развиваем фиксированную сеть и делаем высокоскоростной домашний интернет доступным для жителей», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС операторы развитие сетей фиксированный доступ Новосибирская область