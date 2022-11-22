ШПД: МТС сообщает о расширении охвата сетью фиксированного доступа в Новосибирске

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ШПД: МТС сообщает о расширении охвата сетью фиксированного доступа в Новосибирске

22.11.2022, MForum.ru

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МТС в Новосибирске подключила ряд новостроек в разных районах города. По данным оператора, с июля по ноябрь 2022 года, еще более 11 тысяч домохозяйств получили интернет-подключение на скорости до 1 Гбит/с.

 

 

В частности, это касается жителей 48 многоквартирных домов в ЖК «Фламинго», «Онега», «КрымSKY» «Европейский берег», микрорайонах Горский, Ключ-Камышенское плато, а также Юго-Западного и Троллейного жилмассива.

В том числе, каналы связи проложены в новостройках левобережья - жилых комплексах «Немирович-Данченко», «Маяковский», «Тульский» и другие.

«Мы модернизируем наши интернет-сети до скорости 1Гбит/с, а также оцифровываем новостройки, поскольку высокоскоростной интернет – новый стандарт жизни. Более 30 тысяч горожан получили доступ к телевизионному контенту и надежному стабильному интернету. Плюс пользователи могут подключить гигабитный интернет комплексно с цифровым ТВ и мобильной связью единым пакетом, что позволяет дополнительно экономить», - отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС Новосибирская область фиксированный доступ ШПД

© Алексей Бойко, MForum.ru

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