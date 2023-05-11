Развитие сетей: МТС сообщает о проведенной модернизации сети в дачных районах и пригороде Новосибирска

MForum.ru

Развитие сетей: МТС сообщает о проведенной модернизации сети в дачных районах и пригороде Новосибирска

11.05.2023, MForum.ru

Оператор сообщает, что скорость мобильного интернета в результате проведенных работ выросла на территории дачных массивов в пригороде Новосибирска. По данным оператора, средняя скорость скачивания и передачи данных выросли на величину до 40%.

 

 

В частности, в зоне модернизации оказался район Северного объезда, включая частную застройку по обоим берегам Оби, а также крупные дачные и коттеджные поселки: Обкомовские дачи, Кудряши, Марусино и другие. Выросли скорости и доступность услуг беспроводной связи МТС и для жителей дачно-частного сектора Первомайки в Новолуговом, на Твардовского, Одоевского, Тухачевского и Старом шоссе, а также для жителе Барышево и собственников жилья в СНТ «Тихие зори», «Геолог», «Волна», «Кедр» и «Приятный отдых». В Дзержинском направлении мобильный интернет ускорился в популярном пригородном массиве «Золотая горка», поселке Восход и селе Каменка.

Возможности сети были улучшены за счет проведенного рефарминга частот в Новосибирской агломерации. Какие именно частоты были переиспользованы под LTE, оператор не сообщает.

«Благодаря переводу частотного ресурса в более эффективную технологию 4G сегодня LTE-интернет МТС доступен в большинстве популярных дачных массивов и коттеджных поселков Новосибирского района», - отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

МТС активно развивает сеть в Новосибирской области. За 2022-2023 год оператор не раз сообщал о проведенных работах в пригородах Новосибирска и в различных районах области, о развитии сети вдоль федеральных трасс 254 Иртыш и Р255 Сибирь, вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула. Обеспечены услуги LTE в новом терминале аэропорта Толмачево, на территории "Сибирь-Арены". МТС также развивает гигабитный фиксированный доступ, увеличивая число подключенных домов, включая новостройки, и районов, где доступны подключения. Сеть МТС в Новосибирске готова к включению 5G, жаль, что регуляторы так и не позволили включить ее в этом режиме. Оператор активно развивает направление IoT в регионе, в общей сложности в Новосибирске работает уже более 30 тысяч SIM-карт в различных датчиках. Востребованным оказалось облачное предложение оператора в Новосибирской области и услуги спутникового ТВ МТС (рост на 50% год к году).

Отмечу также активность МегаФона, который летом 2022 года взял на себя обязательства вложить в развитие своей инфраструктуры и услуг в в регионе свыше 1,6 млрд рублей - только до конца 2022 года планировалось модернизировать сети связи в 77 населенных пунктах области. Также оператор обеспечил инфраструктуру связи в качестве "якорного оператора" для "Новосибирск Арены", оснастил связью "Локомотив Арену" и новый терминал аэропорта Толмачево. МегаФон активно рефармил, в частности, диапазон 900 МГц, наращивая охват и связность покрытия LTE в регионе.

Подробнее об активностях операторов в Новосибирской области можно почитать здесь.

пресс-релиз

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теги: МТС Новосибирская область развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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