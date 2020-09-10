Анонсы: Huawei Freebuds Pro - "кубические" наушники с продвинутой системой шумоподавления

10.09.2020, MForum.ru

Компания Huawei анонсировала наушники Freebuds Pro, получившие стильный Iconic Cubic дизайн и систему динамического шумоподавления с поддержкой распознавания звуков окружающей среды. За качественный звук отвечают 11 мм динамики и функционал динамического эквалайзера.

Заявленный уровень шумоподавления – 40 дБ, достигаемый за счет системы из трех микрофонов. В частности Huawei Freebuds Pro может убрать шум ветра, но сохранить возможность слышать, что происходит вокруг. Также мощная система шумоподавления призвана обеспечить максимально качественную передачу речи в любых условиях. Доступно 3 режима: Ultra (полное подавление всех окружающих звуков), Cozy (убирает фоновые шумы, включая посторонние разговоры) и обычный.

Заявленное время автономной работы – 4,5 часа (с активным шумоподавлением) и 7 часов без него (емкость АКБ наушников – 55 мАч). Комплектный чехол повышает автономность до 30 часов (АКБ – 580 мАч). Поддерживается одновременное подключение к двум и более устройствам за счет интерфейса Bluetooth 5.2. Для управления Huawei Freebuds Pro используется система жестов. Начало продаж намечено на октябрь, цена Huawei Freebuds Pro составит 199 евро. Цветовая гамма модели включает в себя серебристый, белый и черный цвета.