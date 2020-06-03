Анонсы: Huawei FreeBuds 3i доступны для предзаказа в России

03.06.2020, MForum.ru

Компания Huawei объявила о доступности на российском рынке беспроводных наушников FreeBuds 3i. Напомню, речь идет о наушниках с системой активного шумоподавления с двумя микрофонами и использовании трех микрофонов для шумоподавления в режиме разговора.

Из интересных особенностей отметим использование в наушниках 10 мм динамиков, поддержку жестового управления за счет специальных сенсорных областей, а также поддержку сменных насадок. Цена Huawei FreeBuds 3i составляет 8990 рублей. В качестве подарка за предзаказ выступает Huawei Band 4 Pro.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.huawei.ru

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