Анонсы: Huawei FreeBuds 3i доступны для предзаказа в России

MForum.ru
03.06.2020,
Компания Huawei объявила о доступности на российском рынке беспроводных наушников FreeBuds 3i. Напомню, речь идет о наушниках с системой активного шумоподавления с двумя микрофонами и использовании трех микрофонов для шумоподавления в режиме разговора.
Из интересных особенностей отметим использование в наушниках 10 мм динамиков, поддержку жестового управления за счет специальных сенсорных областей, а также поддержку сменных насадок. Цена Huawei FreeBuds 3i составляет 8990 рублей. В качестве подарка за предзаказ выступает Huawei Band 4 Pro.
© Антон Печеровый,
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