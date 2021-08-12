Анонсы: Huawei Nova 8 появился в России

MForum.ru
12.08.2021,
Компания Huawei начала продажи смартфона Nova 8 на российском рынке. Напомню, речь идет о смартфоне с приятным дизайном, 6,57-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2340x1080 точек с частотой обновления 90 Гц и 64 Мп тыловой камерой.
В качестве вспомогательных используются 8 Мп с широкоугольной оптикой и два сенсора разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры Huawei Nova 8 составляет 32 Мп. Основа «железа» новинки – чипсет Kirin 820E дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость батареи составляет всего 3800 мАч, зато мощность быстрой зарядки – 66 Вт, а толщина – 7,64 мм. Купить Huawei Nova 8 можно будет за 39 990 рублей, при этом с 10-20 августа HUAWEI Freebuds Pro стоимостью 14 990 ₽ и секретный бокс стоимостью от 1 499 ₽ идут в подарок. Прием предзаказов уже начался.
© Антон Печеровый,
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