B2B-услуги: Опросы билайн бизнес: абоненты и финансы в апреле 2022

MForum.ru
09.06.2022,
У билайн бизнес есть сервис для проведения маркетинговых исследований, называется "Мобильные опросы". В апреле 2022 года с его помощью был проведен опрос, результаты которого мы можем обсудить.
В опросе приняли участие примерно 2.7 тысяч абонентов билайн, в возрасте от 18 до 65 лет, живущие в городах с населением от 100 тысяч человек (в населенных пунктах поменьше финансовая сфера представлена слабее, а у людей там зачастую иные заботы и возможности).
Вряд ли кто-то удивится, увидев на первом месте обналичивание денег. В сложившихся условиях доверие к банкам не может быть высоким, поэтому желание сограждан первым делом снять начисленные им зарплаты или в целом забрать деньги из банка, не вызывает удивление. Удивительно скорее то, что сообщил об этом лишь примерно каждый 5-й из опрошенных.
Отложили идею брать кредит 15% опрошенных. Я отношусь к кредитам строго негативно, нельзя тратить еще незаработанное, да еще давать банкам такую возможность наживаться на себе. Но сейчас - то время, когда инфляция может существенно упростить возврат кредита, при условии, конечно, что вы уверены, что не потеряете источник дохода. Да и купленные сейчас некоторые вещи, прежде всего импортные в среднесрочной перспективе купить может оказаться сложнее, или на них резко вырастут цены. Поэтому, если что-то из таких вещей вам нужно, лучше приобрести их сейчас. Впрочем, останусь при своем мнении - кредит лучше не брать, даже в таких особенных условиях.
Новый вклад оформили тоже 15%. Ценю оптимизм соотечественников, столь доверяющих банковской системе.
Отказались от покупки транспортного средства - 13%. Логичное решение. Перспективы получения запчастей сейчас, что называется, под вопросом.
Эта часть опроса также показывает на желание людей в турбулентный период не оставаться с кредитом на руках.
60% опрошенных, которые не выбрали ничего из перечисленного демонстрируют, на мой взгляд, как растерянность - незнание того, как действовать в новой для всех ситуации, так и нежелание совершать финансовые действия, которые весьма вероятно, могут оказаться ошибочными. Многие сейчас оказались в ситуации "on hold", замерев в ожидании развязки. И это тоже вполне логичная позиция. Те, кто в теме, могли бы увеличить позицию в криптовалюте (я бы консервативно подумал о BTC), но стоит понимать, что это отнюдь не гарантирует, что ваша ставка на крипту обязательно окажется успешной.
Стоит также обратить внимание на сервис "Мобильные опросы" билайн бизнес, как видим, с его помощью вполне можно оперативно получить ответы на вопросы, которые нередко возникают у маркетологов.
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теги: телеком билайн бизнес
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