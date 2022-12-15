Развитие сетей: МегаФон развивает покрытие LTE в Хабаровском крае - Анастасьевка

15.12.2022, MForum.ru

До недавних пор, жителям села Анастасьевка, что расположено на 45-м км региональной автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, были доступны только голосовые вызовы, а теперь они могут общаться с близкими по видео и с комфортом пользоваться любыми интернет-сервисами и приложениями.

МегаФон развернул в селе новое телеком-оборудование, которое обеспечило покрытие LTE для более, чем 1700 жителей села.

«Мобильный интернет сегодня необходим практически во всех сферах жизни людей. Особенную значимость он приобретает для жителей небольших населенных пунктов. С его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, получать дополнительное образование, отправлять обращения в госорганы и разнообразить досуг. Ну а в преддверии праздников при помощи смартфона с мобильным интернетом можно легко выбрать и заказать подарки для близких, а также провести новогодний вечер онлайн с друзьями и родственниками, даже если вы находитесь за тысячи километров друг от друга», – комментирует директор Хабаровского отделения МегаФона Дмитрий Оловянников.

С начала 2022 года МегаФон впервые обеспечил связью более 17 удаленных и малочисленных населенных пунктов региона, в которых проживает около 12 тысяч человек – ранее здесь не было покрытия ни у одного сотового оператора. Часть из телеком-объектов была построена благодаря совместному проекту с Правительством Хабаровского края.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край