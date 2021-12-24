Опросы: Вымпелком делится результатами предновогоднего опроса

MForum.ru
24.12.2021,
Сервис билайна "Мобильный опрос" выяснил, как в России собираются отмечать Новый год и ждут ли подарков. В опросе приняло участие более 1 тысячи человек из разных городов России. Вашему вниманию результаты.
Будут отмечать - 89% (71% - дома, 16% в гостях). В путешествия отправятся 2%, в дома отдыха - 3%. Привет, ограничительные меры!
Состав компании на Новый год: 3-4 человека (51%), 5-7 (19%).
Будет елка - 87% (68% - искусственная, 19% - настоящая). Те, кто ставят настоящую, сделают это потому что: запах хвои (48%), так экологичнее (19%), красивее и эстетичнее (19%). Выбор в пользу искусственной объясняют: так экологичнее (53%), простота в использовании (23%), доступная цена (12%).
Что должно быть на верхушке елки: красная звезда (30%), звезда, но не красная (15%), иное украшение (38%), ничего (18%).
Когда покупать подарки: за пару недель до НГ (42%), до декабря (25%), за неделю (16%), в последний момент (11%), никогда (5%).
Кто ждет подарки и знают ли, что подарят? Не ждут - 25%. Договорились о том, что им подарят - 20%, догадываются о том, что им подарят - 15%, не знаю, что им подарят - 40%.
Когда дарить подарок: после наступления нового года (68%), 32% - до наступления.
Будете запускать салют? 54% - не будут (домашние животные выражают благодарность), 15% - будут (а остальные 31%?). 12% будут наблюдать за процессом со стороны.
Корпоратив: от фирмы (15%), самостоятельно организуют корпоратив с коллегами (15%), просто сходят отдохнуть с коллегами по случаю НГ (18%). Не работают (23%), не ждут корпоратива (25%).
Новогодний отпуск в 10 дней это хороший срок? Оптимальный (58%), маловато будет (12%), слишком долго (14%).
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теги: билайн Вымпелком опросы цифры
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