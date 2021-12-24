Опросы: Вымпелком делится результатами предновогоднего опроса

MForum.ru

Опросы: Вымпелком делится результатами предновогоднего опроса

24.12.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Сервис билайна "Мобильный опрос" выяснил, как в России собираются отмечать Новый год и ждут ли подарков. В опросе приняло участие более 1 тысячи человек из разных городов России. Вашему вниманию результаты.

 

 

Будут отмечать - 89% (71% - дома, 16% в гостях). В путешествия отправятся 2%, в дома отдыха - 3%. Привет, ограничительные меры!

Состав компании на Новый год: 3-4 человека (51%), 5-7 (19%).

Будет елка - 87% (68% - искусственная, 19% - настоящая). Те, кто ставят настоящую, сделают это потому что: запах хвои (48%), так экологичнее (19%), красивее и эстетичнее (19%). Выбор в пользу искусственной объясняют: так экологичнее (53%), простота в использовании (23%), доступная цена (12%).

Что должно быть на верхушке елки: красная звезда (30%), звезда, но не красная (15%), иное украшение (38%), ничего (18%).

Когда покупать подарки: за пару недель до НГ (42%), до декабря (25%), за неделю (16%), в последний момент (11%), никогда (5%).

Кто ждет подарки и знают ли, что подарят? Не ждут - 25%. Договорились о том, что им подарят - 20%, догадываются о том, что им подарят - 15%, не знаю, что им подарят - 40%.

Когда дарить подарок: после наступления нового года (68%), 32% - до наступления.

Будете запускать салют? 54% - не будут (домашние животные выражают благодарность), 15% - будут (а остальные 31%?). 12% будут наблюдать за процессом со стороны.

Корпоратив: от фирмы (15%), самостоятельно организуют корпоратив с коллегами (15%), просто сходят отдохнуть с коллегами по случаю НГ (18%). Не работают (23%), не ждут корпоратива (25%).

Новогодний отпуск в 10 дней это хороший срок? Оптимальный (58%), маловато будет (12%), слишком долго (14%).

пресс-релиз билайн

--

теги: билайн Вымпелком опросы цифры

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.12. [Новости компаний] B2B: Новый инструмент маркетинговых исследований запускает для клиентов билайн бизнес / MForum.ru

10.11. [Новости компаний] Оценки рынка: TelecomDaily: до 80% фиксированных операторов в 2022 готовы поднять тарифы / MForum.ru

22.10. [Новости компаний] Тренды: В Московском регионе предприятия все активнее пользуются облачными сервисами / MForum.ru

25.06. [Новости компаний] Конспекты: Компьютерные платформы Qualcomm Snapdragon и мобильные компьютеры / MForum.ru

12.05. [Новости компаний] 5G: Ericsson ConsumerLab - 5G меняет поведение пользователей / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 21:07 ABloud Тема: Рэйдикс (25.04.2019)
[IT. ПО] «Рэйдикс» подтверждает совместимость ПО RAIDIX 5.1 и серверной платформы HPE Apollo 4200 Gen10 Plus Программное обеспечение для построения СХД RAIDIX 5.1 успешно реализует на платформе ...
Сегодня 20:44 ABloud Тема: Промышленные роботы (23.04.2015)
[Применение промышленных роботов. Образование] Компания "Пром РТК", Пенза, оснастила Пензенский государственный университет учебным роботизированным комплексом #FANUC. Студенты кафедры «Технологии ...
Сегодня 20:33 ABloud Тема: Зарубежные участники рынка микроэлектроники (23.09.2019)
[Микроэлектроника для космоса. RISC-V] Компания CAES получила контракт Европейского космического агентства на разработку отказоустойчивой радстойкой однокристальной системы. Будет разрабатываться ...
Сегодня 17:40 ABloud Тема: Дроны (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3)
[Доставка грузов беспилотниками. Дроны с высокой грузоподъемностью] Итальянская компания FlyingBasket получила разрешение регулятора ENAC, заручилась поддержкой оператора почтовой связи и крупного ...
Сегодня 16:51 ABloud Тема: Цифровое образование (24.11.2021)
[Цифровизация образования] Все дневники в одной обложке: «Сферум» интегрирует школьные сервисы Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (создана совместно компанией VK и ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

24.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Huawei P50 Pocket представлена официально / MForum.ru

23.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Vivo S12 и S12 Pro представлены официально / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru

16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru

13.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: