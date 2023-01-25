Опросы: Вымпелком выяснил зачем молодежи мобильный интернет

MForum.ru
25.01.2023,
Вымпелком делится результатами опроса, проведенного среди клиентов оператора - 76% молодых людей в возрасте 16-25 дома использует возможности мобильной сети для поиска различной информации. Столько же опрошенных с помощью мобильного интернета смотрят видео, сериалы и фильмы. Практически столько же, 75%, используют мобильный интернет для прослушивания музыки. Любопытные данные. Неужели у всех или большинства опрошенных дома нет фиксированного интернета и Wi-Fi?
В транспорте приоритеты основательно меняются - доля слушающих музыку вырастает до 88%, поиск информации падает до 52%, еще 57% опрошенных говорят об использовании сервиса геолокации.
За городом профиль пользования опять же иной - слушание музыки опускается до 73%, ленты новостей в соцсетях проглядывают 69%, на третьем месте - просмотр видео с показателем 57%. Скорее всего, это связано с тем, что за город большинство опрошенных попадает в выходные.
Вымпелком в своем сообщении также напоминает, что построил в Московском регионе в 2022 году более 5 тысяч новых базовых станций, что самым существенным образом сказалось на улучшении покрытия и надежности подключений. Вдобавок был проведен масштабный рефарминг частот 2100 МГц. В итоге доступные абонентам скорости мобильного интернета по данным оператора выросли более, чем в 1.5 раза.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Вымпелком билайн
Публикации по теме:
22.12. [Новости компаний] Опросы: ВымпелКом заметил связь между качественным мобильным интернетом и новыми новогодними традициями / MForum.ru
08.12. [Новости компаний] Опросы: ВымпелКом выявил предпочтения абонентов при выборе банков / MForum.ru
06.12. [Новости компаний] Опросы: ВымпелКом подсчитал на чем экономят осенью 2022 года / MForum.ru
29.11. [Новости компаний] Опросы: ВымпелКом о динамике востребованности финансовых продуктов / MForum.ru
10.08. [Новости компаний] Услуги: Вымпелком поможет оценить эффективность рекламы до ее запуска / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Параметры дисплея Oppo Find X6 стали известны до анонса / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto G53 и Moto G73 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme V30 замечен в TENAA / MForum.ru