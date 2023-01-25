Опросы: Вымпелком выяснил зачем молодежи мобильный интернет

25.01.2023, MForum.ru

Вымпелком делится результатами опроса, проведенного среди клиентов оператора - 76% молодых людей в возрасте 16-25 дома использует возможности мобильной сети для поиска различной информации. Столько же опрошенных с помощью мобильного интернета смотрят видео, сериалы и фильмы. Практически столько же, 75%, используют мобильный интернет для прослушивания музыки. Любопытные данные. Неужели у всех или большинства опрошенных дома нет фиксированного интернета и Wi-Fi?

В транспорте приоритеты основательно меняются - доля слушающих музыку вырастает до 88%, поиск информации падает до 52%, еще 57% опрошенных говорят об использовании сервиса геолокации.

За городом профиль пользования опять же иной - слушание музыки опускается до 73%, ленты новостей в соцсетях проглядывают 69%, на третьем месте - просмотр видео с показателем 57%. Скорее всего, это связано с тем, что за город большинство опрошенных попадает в выходные.

Вымпелком в своем сообщении также напоминает, что построил в Московском регионе в 2022 году более 5 тысяч новых базовых станций, что самым существенным образом сказалось на улучшении покрытия и надежности подключений. Вдобавок был проведен масштабный рефарминг частот 2100 МГц. В итоге доступные абонентам скорости мобильного интернета по данным оператора выросли более, чем в 1.5 раза.

пресс-релиз ВымпелКом

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