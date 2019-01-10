Телеком: В сети ВымпелКом в Москве доля трафика в сети LTE достигла 79%

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Телеком: В сети ВымпелКом в Москве доля трафика в сети LTE достигла 79%

10.01.2019, MForum.ru

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В сети ВымпелКом в Москве доля трафика в сети LTE достигла 79%. Такие данные компания представила в пресс-релизе (приведен ниже), зафиксированы они во время новогодних праздников. Аналогичный результат зафиксирован и в С.Петербурге - 75% всего трафика прошло через сети LTE ВымпелКом.

Среднесуточный трафик в сетях мобильного ШПД ВымпелКом достигал 5.6 млн ГБ в период с 1 по 8 января 2018 года.

Эти цифры наглядно иллюстрируют - почему нельзя было и далее инвестировать в развитие сетей 3G, а также почему операторам так нужны дополнительные частоты и возможность запускать сети 5G.

Удивительно, но факт, несмотря на то, что SMS является устаревшим видом общения и количество передаваемых в новый год SMS ежегодно уменьшается, все же в новогодние сутки 31 декабря 2018 года объем переданных сообщений составил 56,9 млн. Основные ответственные за это - владельцы "звонилок", а также те, кто с ними вынужден общаться через сеть сотовой связи. Тем не менее количество новогодних SMS существенно, на 34,6 млн, уменьшилось по-сравнению с прошлым годом.  

Новогодние рекорды ВымпелКом

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Пресс-релиз

Миллионы гигабайт и десятки миллионов минут использовали клиенты Билайн в новогодние праздники

10 января 2019 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги работы сети мобильной связи в новогодние праздники. Сеть традиционно справилась с нагрузкой, и клиенты компании в новогоднюю ночь активно пользовались мобильным интернетом, совершали звонки и отправляли SMS. Среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января 2018 года значимо вырос и составил 5,6 миллионов гигабайт.

Все больше клиентов пользуются сетью LTE. Лидерами стали абоненты в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве во время новогодних праздников через сеть LTE прошло 79% интернет-трафика, что на 15% больше аналогичного периода в прошлом году. На втором месте Санкт-Петербург, где за год LTE-трафик вырос на 24% и составил 75% от общего объема.

С ростом популярности мобильного интернета все больше клиентов поздравляют родных и друзей с помощью мессенджеров, видеосвязи и социальных сетей. В связи с этим в первый час нового года на 24% уменьшилось продолжительность разговоров. Больше всего звонков было совершено в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Барнауле и Уфе. Объем телефонных разговоров в Новогоднюю ночь продолжает создавать внушительную нагрузку на сеть. В первый час Нового года суммарно по этим 5 филиалам клиенты проговорили 294 тысячи часов, по России в целом 862 тысячи часов.

SMS-сообщения остаются у клиентов Билайн востребованным способом поздравить с Новым годом. 31 декабря 2018 года количество отправленных сообщений выросло в 1,7 раза по сравнению с обычным днем, а в первый час Нового года их число увеличилось в 3 раза. Однако по сравнению с 31 декабря 2017 года объем переданных сообщений уменьшился на 34,6 миллиона и составил 56,9 миллионов SMS.

Успешная работа мобильной связи в новогодние праздники стала результатом развития сети и эффективной подготовки к работе в условиях повышенной нагрузки. Согласно данным РКН в 2018 году в России Билайн стал лидером по количеству построенных базовых станций*. Кроме того, перед Новым годом для увеличения пропускной способности были оптимизированы SMS-центры, и во время праздников организованы круглосуточные дежурства технических специалистов.

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теги: новогодние рекорды статистика вымпелком новогодний трафик тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

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