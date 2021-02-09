Статистика: Топ-10 самых прослушиваемых хитов года или какую музыку слушали россияне в 2020 году

MForum.ru
09.02.2021,
Пресс-релиз компании Вымпелком. 9 февраля 2021 года, Москва – Исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал музыкальные предпочтения пользователей сервиса «Музыка Билайн» (16+) и составил топ-10 самых прослушиваемых хитов 2020 года в сервисе «Музыка Билайн».
Ключевые выводы исследования:
Билайн.Аналитика проанализировал музыкальные предпочтения пользователей сервиса «Музыка Билайн» и выделил из них 10 самых прослушиваемых в 2020 году, а также топ-10 в новогодний период. Так, оказалось, что в 2020 году пользователи сервиса «Музыка Билайн» в основном предпочитали слушать молодых отечественных исполнителей, лишь изредка под настроение выбирая треки западных звезд.
При этом основной пик прослушивания пришелся на лето (+36%) и осень (+33%) 2020 года, чуть меньше пользователи сервиса включали музыку весной (около 20%), и еще меньше – в начале 2020 года (11%). В ходе исследования также выяснилось, что чаще всего музыку пользователи сервисов предпочитают слушать в будни, чуть реже в выходные дни.
Топ-10 самых прослушиваемых хитов 2020 года
Топ-10 самых прослушиваемых хитов в сервисе «Музыка Билайн» возглавила певица Клава Кока с треком «Покинула чат», второе место занял дует Клавы Кока с NILETTO с треком «Краш», третье место – у курской группы Тайпан и певицы из Владикавказа Agunda с треком «Луна не знает пути». На четвертом месте певица Zivert с «ЯТЛ», а на пятом – Юлианна Караулова с треком «Градусы».
Далее в порядке очередности: Niletto и его трек «Любимка», HammAli & Navai с треком «А если это любовь?», Emin с песней «Девочка моя» и дует Миша Марвин & Ханна «Французский поцелуй».
Новый год под знаком любви
Новогодние каникулы 2020-2021 пользователи сервиса «Музыка Билайн» предпочли провести в романтическом настроении, в основном слушая треки про любовь. Так, первое место в новогоднем чарте заняла Клава Кока и ее трек «Пьяную домой».
Далее в порядке очередности: HammAli & Navai с треком «А если это любовь?», Loboda с треком «Мой», Dabro с треком «Юность», MORGENSHTERN с треком «Cristal & МОЁТ», Клава Кока & NILETTO с треком «Краш», Юлианна Караулова с треком «Градусы», Миша Марвин & Ханна с треком «Французский поцелуй», PIZZA с треком «Улыбка», Ночные Снайперы с треком «Неторопливая любовь».
Сервис «Музыка Билайн» насчитывает более 36,5 млн музыкальных треков популярных исполнителей и групп со всего мира разных жанров и направлений. Его пользователи могут слушать музыку без рекламы даже в фоновом режиме смартфона, создавать неограниченное количество собственных подборок, а также скачивать любимые треки в избранное. Слушать музыку можно как в приложении, так и на сайте music.beeline.ru/. Стоимость подписки на сервис – 6 рублей в день.
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теги: телеком Билайн.Аналитика
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