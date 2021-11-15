Тарифы: МТС старается нарастить абонбазу, предлагая новый тариф - Smart для своих. Новогодний

15.11.2021, MForum.ru

Компания представила тариф "Smart для своих. Новогодний". Хотя в названии и декларируется "для своих", как раз действующие абоненты компании МТС к нему подключиться не смогут. Нужно или купить новую SIM-карту, или перейти к МТС по MNP от другого оператора. Новым абонентам предлагаются симпатичные условия. Попытка поднакачать абонбазу перед концом года?

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теги: МТС тарифы

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