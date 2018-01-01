Статистика: Голос и текстинг уходят в мессенджеры

MForum.ru
01.01.2018,
Вряд ли кого-то можно удивить информацией о том, что объем пользования частными лицами SMS-ками и голосовыми звонками постоянно уменьшается. Голосовое общение уступает общению текстовому, а текстинг давно уже перетекает из устаревших SMS в намного более удобные мессенджеры - Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger и другие. Праздничые всплески пользования услугами операторов сотовой связи демонстрируют те же тренды.
Отчитываясь за новогоднюю ночь, МегаФон сообщил, что в сети компании были зафиксированы 87 млн SMS, на 33% ниже и на 34 млн меньше, чем в 2016 году. Все сообщения, которые ранее создавали SMS-трафик, перетекли в мессенджеры. Как и значительная часть голосовых вызовов. В результате "новогодний голосовой трафик" вырос лишь в 1.3 раза относительно ЧНН в обычный день. Всего за новогоднюю ночь сети МегаФон обслужили 46 млн звонков или 525 млн минут - на 4.7% меньше, чем годом ранее.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
18.12. [Краткие новости] Пресс-релизы: Потеряться – не значит пропасть! / MForum.ru
18.10. [Новости компаний] RFID: Новости и примеры применения RFID-технологии. Выпуск 5. / MForum.ru
10.10. [Новости компаний] Маркетинг: Прогресс в области сетей гигабитного LTE. Октябрь 2017 / MForum.ru
11.09. [Новости компаний] Статистика роуминга: Абоненты Билайн чаще ездят за границу и пользуются интернетом в роуминге / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Статистика: Tele2 проанализировала летний роуминг / MForum.ru
[Пресс-релиз]: В новогоднюю ночь абоненты "МегаФона" отправили 87 млн SMS, что на 33% ниже чем в прошлом году
Сеть "МегаФона" справилась с пиковыми нагрузками в новогоднюю ночь без аварий и чрезвычайных ситуаций.
В первый час после нового года количество отправленных SMS в 3,5 раза выше по сравнению с часами наивысшей нагрузки обычного буднего дня 2017-го года. Всего абонентами "МегаФона" было отправлено 87 млн SMS, что на 34 млн меньше, чем годом ранее.
Тренд активного использования мессенджеров, как и в прошлом году, сохраняется: при помощи них не только отсылают сообщения, но и звонят.
Что касается голосовых вызовов, то они выросли в 1,3 раза (46 000 000 звонков) по сравнению с часами пиковой нагрузки в обычный день. Однако, в первую ночь 2017-го года звонили больше – тогда количество звонков выросло в 1,4 раза. На голосовое общение клиенты в 2017-ом году потратили порядка 525 млн. минут, что ниже показателей ночи 2016-го года на 4,7%.
По межгороду звонили в 4,8 раза больше, чем в обычный день. А вот звонки в другие страны увеличились в 1,8 раз – всего в международной сети было сделано более 1,5 млн. звонков. В ночь 2017- го года показатели междугородней и международной сети были выше: тогда в другие регионы звонили чаще, чем в обычный день в 5 раз, а количество вызовов в другие страны увеличилось в 14 раз.
К пику нагрузок "МегаФон" готовится уже с ноября. Технические специалисты увеличивают пропускную способность базовых станций, минимизируют риски на случай форс-мажора, организовывают аварийные и дежурные бригады. Бесперебойное общение в эту ночь осуществляло более 500 наших сотрудников по всей стране.
28.12. [Новинки] Слухи: Nokia 1 может оказаться смартфоном с Android / MForum.ru
27.12. [Новинки] Это интересно: Zanco Tiny t1 – самый маленький в мире мобильный телефон / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 (2018) оценен в 7 990 рублей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A83 получил 5,7-дюймовый дисплей 18:9 и сканер лица / MForum.ru
26.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 670 – чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo A75/A75s с 6-дюймовыми дисплеями и 20 Мп селфи-камерами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Gionee S10 Lite – 4 Гб ОЗУ и 16 Мп фронтальная камера / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Sony H8266 станет первым смартфоном линейки Xperia с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru
21.12. [Новинки] Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru