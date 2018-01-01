Статистика: Голос и текстинг уходят в мессенджеры

MForum.ru

Статистика: Голос и текстинг уходят в мессенджеры

01.01.2018, MForum.ru

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Вряд ли кого-то можно удивить информацией о том, что объем пользования частными лицами SMS-ками и голосовыми звонками постоянно уменьшается. Голосовое общение уступает общению текстовому, а текстинг давно уже перетекает из устаревших SMS в намного более удобные мессенджеры - Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger и другие. Праздничые всплески пользования услугами операторов сотовой связи демонстрируют те же тренды.

Отчитываясь за новогоднюю ночь, МегаФон сообщил, что в сети компании были зафиксированы 87 млн SMS, на 33% ниже и на 34 млн меньше, чем в 2016 году. Все сообщения, которые ранее создавали SMS-трафик, перетекли в мессенджеры. Как и значительная часть голосовых вызовов. В результате "новогодний голосовой трафик" вырос лишь в 1.3 раза относительно ЧНН в обычный день. Всего за новогоднюю ночь сети МегаФон обслужили 46 млн звонков или 525 млн минут - на 4.7% меньше, чем годом ранее.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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01.01.2018 19:12 От: ABloud

[Пресс-релиз]: В новогоднюю ночь абоненты "МегаФона" отправили 87 млн SMS, что на 33% ниже чем в прошлом году

Сеть "МегаФона" справилась с пиковыми нагрузками в новогоднюю ночь без аварий и чрезвычайных ситуаций.

В первый час после нового года количество отправленных SMS в 3,5 раза выше по сравнению с часами наивысшей нагрузки обычного буднего дня 2017-го года. Всего абонентами "МегаФона" было отправлено 87 млн SMS, что на 34 млн меньше, чем годом ранее.

Тренд активного использования мессенджеров, как и в прошлом году, сохраняется: при помощи них не только отсылают сообщения, но и звонят.

Что касается голосовых вызовов, то они выросли в 1,3 раза (46 000 000 звонков) по сравнению с часами пиковой нагрузки в обычный день. Однако, в первую ночь 2017-го года звонили больше – тогда количество звонков выросло в 1,4 раза. На голосовое общение клиенты в 2017-ом году потратили порядка 525 млн. минут, что ниже показателей ночи 2016-го года на 4,7%.

По межгороду звонили в 4,8 раза больше, чем в обычный день. А вот звонки в другие страны увеличились в 1,8 раз – всего в международной сети было сделано более 1,5 млн. звонков. В ночь 2017- го года показатели междугородней и международной сети были выше: тогда в другие регионы звонили чаще, чем в обычный день в 5 раз, а количество вызовов в другие страны увеличилось в 14 раз.

К пику нагрузок "МегаФон" готовится уже с ноября. Технические специалисты увеличивают пропускную способность базовых станций, минимизируют риски на случай форс-мажора, организовывают аварийные и дежурные бригады. Бесперебойное общение в эту ночь осуществляло более 500 наших сотрудников по всей стране.

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