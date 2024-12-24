ЦОД: Потребление энергии в ЦОД США может почти утроиться к 2028 году

MForum.ru
24.12.2024,
Такой прогноз подготовила Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли.
Исследование поддержало Министерство энергии США. Как считают аналитики, потребление энергии в ЦОД США может составить до 12% общего потребления электроэнергии страны.
Речь идет о примерной оценке от 74 до 123 ГВт за год (6.7-12%). В настоящее время оценка потребления энергии ЦОДами – чуть более 4% от общего потребления электроэнергии в США.
Рост потребностей в потреблении энергии ЦОДами происходит на фоне оншоринга производства США и растущей электрификации зданий и транспорта, что также разгоняет темпы роста. Тем не менее, потребление энергии ЦОДами – самый значительный фактор, если говорить сразу и о объемах и о темпах роста.
В Министерстве энергетики США уже задумываются о повышении гибкости и устойчивости сети, включая такие меры, как строительство аккумуляторных хранилищ на площадках ЦОД и коммерциализации таких передовых технологий как малые ядерные реакторы и геотермальные источники энергии.
Начиная с 2017 года, развертывание серверов с ускорителями на графических процессорах привело к более, чем двукратному росту энергопотребления сектора в течение 6 лет. ИИ, требующий все более мощных чипов и сложных систем интенсивного охлаждения, основной драйвер прогнозируемого роста сегмента ЦОД.
В 2016 году сервера ИИ в ЦОД составляли лишь около 2% от общего энергопотребления серверов. Сейчас новые ЦОД ИИ стоят с подведением к ним мощности до 1 ГВт, чего хватило бы для питания всех жилищ, например, в Филадельфии.
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теги: статистика тренды ЦОД прогнозы
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