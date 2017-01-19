Big Data: Бигдата позволяет лучше понимать интересы абонентов, в частности тех, кто ездит в путешествия

19.01.2017, MForum.ru

Многие знают, что в ВымпелКом немало внимания уделяют вопросам бизнес-аналитики и, в частности, Big Data. Глубокий анализ данных позволяет лучше понимать интересы абонентов. Несколько результатов такого анализа по итогам новогодних поездок - перед вами.

Впервые за два года выросло число абонентов Билайн, которые предпочли в новогодний период путешествовать за границей. Это произошло на фоне роста интереса к поездкам по стране. Численность абонентов в международном роуминге с 15 декабря по 9 января выросло на 14%, а в поездках по России в сети «Билайн» – на 11% год к году.

В зарубежных поездках на 79% год к году выросло потребление мобильного интернета. В Билайне это объясняют доступностью расценок - 5 рублями за 1 МБ в большинстве стран.

А вот голос в расчете "на абонента" сократился на 11% - люди все больше переписываются, тогда как звонки все чаще воспринимаются "вторжением в личное пространство" абонента. С другой стороны, исходящий голосовой трафик в расчете на абонента вырос на 9%. Количество отправленных в международном роуминге SMS снизилось на 21% из расчета "на абонента", текстинг все более мигрирует в OTT-сервисы.

Ренкинг популярных направлений (в скобках привожу самые популярные направления прошлого года):

1. Беларусь (Беларусь)

2. Украина (Украина)

3. Казахстан (Германия)

4. Германия (Таиланд)

5. Таиланд (Узбекистан)

6. Италия (Польша)

7. Польша (Грузия)

8. Грузия (Италия)

9. Франция (Финляндия)

10. Чехия (Армения)

Процитирую пресс-релиз компании:

"Голос активнее всего использовали абоненты в поездках в Беларусь, Таиланд, Украину, Италию, Испанию, Францию, Казахстан, ОАЭ и Армению, мобильный интернет – в Таиланд, Италию, Францию, Беларусь, Испанию, Германию, ОАЭ, США, Австрию и Чехию, а SMS – в Беларуси, Испании, Франции, Польше, Австрии, Чехии, Финляндии, Таиланде, Италии и Турции.

Наибольшее количество туристов среди российских городов приняли в указанный период Москва, Владимир, Тула, Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж, Тверь, Калуга, Казань и Нижний Новгород. В тот же период прошлого года в лидерах были Москва, Владимир, Тула, Воронеж, Тверь, Рязань, Калуга, Санкт-Петербург, Ростов и Нижний Новгород.

Традиционно, чаще всего за границу путешествовали жители Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-10 по количеству путешественников за рубеж также вошли Калининград, Смоленск, Ростов, Краснодар, Приморский край, Казань, Ставрополь и Барнаул. При этом чаще всего совершали поездки внутри страны жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы, Воронежа, Тулы, Волгограда и Чебоксар.

Интересно, что среди московских абонентов наиболее популярным направлениями зарубежных поездок стали Беларусь, Украина, Германия, Италия, Франция, Таиланд, Австрия, Испания, Чехия и Армения, а у жителей северной столицы наибольшим спросом пользовались Беларусь, Финляндия, Эстония, Украина, Узбекистан, Германия, Латвия, Таиланд, Казахстан и Италия.

Внутри страны москвичи предпочли Тулу, Владимир, Калугу, Тверь, Рязань, Санкт-Петербург, Ярославль, Воронеж, Смоленск и Липецк, а петербуржцы – Москву, Новгород, Тверь, Псков, Петрозаводск, Вологду, Ростов, Воронеж, Краснодар и Тулу.

Согласно анализу Big Data, часть абонентов планировала поездки заранее, при этом наибольший интерес к вопросам организации путешествий был у абонентов в возрасте от 25 до 45 лет. Из тех, кто предварительно интересовался поездками в новогодний период, за границу уехало 5,72%, а по России решило путешествовать 15%. Больше всех поездами интересовались абоненты Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова, Ставрополя, Волгограда, Казани, Уфы, Приморья и Екатеринбурга.

Количество гостевых роумеров в новогодний период сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако общий объем потребленного ими дата-трафика вырос на 90%, а в расчете на абонента - на 98%. В то же время гости стали реже пользоваться голосовыми услугами - объем голосового трафика снизился на 17%, а в расчете на абонента - на 14%. По количеству гостей в топ-10 стран ближнего зарубежья вошли Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан, а дальнего зарубежья - Канада, Швеция, Эстония, Германия, Великобритания, Польша, Китай, Литва, Финляндия и Латвия.

Значительная часть абонентов «Билайн» предпочла отметить праздники дома в кругу близких. Наиболее популярными телешоу в Новый год стали "Новогодняя ночь на Первом", "Новогодний голубой огонек" на России 1, а также "Камеди клаб" на ТНТ. Среди фильмов больше всего абонентов смотрели классику - "Ирония судьбы, или с лёгким паром!" и "Джентльмены удачи" на Первом, а также "Иван Васильевич меняет профессию" на России 1. При этом лидерами по аудитории были Первый канал, Россия 1 и НТВ. Абоненты также традиционно слушали и новогоднее обращение Президента РФ - его включили 51,8% абонентов, смотрящих в это время ТВ."