RFID. Пресс-релиз: Новая лимитированная серия RFID-билетов в виде наклеек и вкладышей для московского метрополитена

MForum.ru
29.12.2018,
28 декабря 2018 г., Москва. К новому году линейка сувенирных RFID-билетов Московского метрополитена пополнилась лимитированной партией наклеек и вкладышей с функцией карты «Тройка».
«Сувенирные билеты–браслеты, магниты и жетоны производства Микрона уже стали одним из туристических атрибутов Москвы. Новый форм-фактор в билетной RFID-линейке - это наш новогодний сюрприз для гостей столицы и коллекционеров», - отметила Татьяна Семенова, генеральный директор ООО «МСП».
По заказу ГУП «Московский метрополитен» Микрон изготовил 500 чипированных коллекционных наклеек и вкладышей «Тройка». Билеты выполнены из пластика, дизайн и форма полностью выдержаны в стиле известной «Тройки». По размеру наклейки и вкладыши в два раза меньше обычной карты, что позволяет прикрепить новые носители на смартфон или вложить в чехол с гаджетом.
Новые сувенирные билеты по функционалу аналогичны пластиковым картам, их можно так же пополнять, записать на носитель любой тип проездного в кассах метрополитена и в мобильном приложении «Метро Москвы» и использовать для оплаты проезда в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте.
Билеты-наклейки и вкладыши можно приобрести в сувенирных витринах Московского метрополитена на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Стоимость вкладыша — 300 рублей, а наклейки — 350 рублей.
Микрон уже более 10 лет поставляет бесконтактные билеты в различных форм-факторах для российских и зарубежных транспортных систем. Тиражированием успешного опыта в национальном и международном масштабе занимается Центр Компетенций Микрона ООО «МСП». Количество произведенных Микроном RFID билетов для различных видов транспорта превысило 2,7 миллиарда.
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теги: rfid RFID Микрон Тройка метро
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