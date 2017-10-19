RFID: Первую партию браслетов с RFID-чипом для проезда в московском метро успешно раскупили

19.10.2017, MForum.ru

Транспортные карты для пользования московским метрополитеном получили новый форм-фактор - браслеты с RFID-чипом начали продавать на станциях “Пушкинская”, “Маяковская” и “Трубная”. Первая партия из 500 штук разлетелась мгновенно, несмотра на то, что они стоят в 9 раз дороже - 450 рублей. Такой браслет - полный аналог карты “Тройка”. Есть и другой вариант, отличный от карты - это брелок. Их с начала 2017 года продано уже 12 тысяч. Пользование этими RFID-метками практически ничем не отличается от пользования картой “Тройка”.

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