Дайджест RFID: RFID технология последит за униформой, экипировочным имуществом и детьми во дворе, а также позволит быстро расплатиться

03.02.2018, MForum.ru

На фоне новостей про успехи в области робототехники и ИИ, медийные каналы уделяют не так много внимания технологии радиочастотной идентификации. А зря, метки RFID выпускаются миллиардами, сейчас их можно встретить буквально повсюду. И поскольку это часть той повальной автоматизации всего, что нас окружает, интересно следить за тем, какие еще сферы захватывает применение этой технологии.

Еще одно казино перешло на RFID-инвентаризацию униформ

Американская компания InVoTech System Inc. специализируется на поставке решений для автоматической инвентаризации предметов униформы. Система UHF RFID Uniform System отслеживает предметы с момента выдачи комплекта униформы сотруднику, включая отправку одежды в стирку. Такая система позволяет постоянно поддерживать информацию о состоянии инвентаря, а также прогнозирует необходимость новых закупок комплектов униформ, делает наглядными расходы на стирку и так далее.

На днях стало известно о новом внедрении, на этот раз в мичиганском казино FireKeepers Casino Hotel, где RFID система обеспечит быструю и точную инвентаризацию униформ для примерно 1500 сотрудников. В казино используют конвейерную систему выдачи чистых униформ сотрудникам. Решение RFID-инвентаризации интегрировали с конвейерной системой, что позволяет сотрудникам получать свою униформу по персональной ID-карточке. Кроме того, система автоматизированного контроля избавила ряд сотрудников казино от бумажной работы, ускорила процессы инвентаризации и выдачи комплектов униформ.

Ранее компания InVoTech System внедрила решение UHF RFID Uniform System в ряде казино в Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее и Макао, накопив немалый опыт. У компании есть конкуренты, например, Autovalet Systems LLC, также из США. В целом, внедрение RFID-решений для быстрой инвентаризации гостиничного и больничного постельного белья, халатов для медперсонала и пациентов, других униформ и экипировочного инвентаря - это уже сформировавшийся тренд.

В России разработана система RFID-учета экипировочного имущества

В недрах “Росэлектроники” (в ИМЦ концерна “Вега”) разработана система учета экипировочного имущества транспортных компаний. Разумеется, речь идет о применении RFID - радиочастотной идентификации. Система предназначена для автоматизации учета экипировочного имущества для снижения рисков его утраты или кражи.

Экипировочное имущество (ЭИ) - это набор предметов, выдаваемых пассажирам в поездах, самолетах, междугородных автобусах (подушки, одеяла и так далее). Это имущество требуется учитывать при перемещениях - при выдаче пассажирам и обратном приеме, при перемещениях из экипировочных центров на борт того или иного средства транспорта, при отправке в прачечную, при передаче курьерской службе и так далее.

Составные элементы системы учета - это мобильный RFID-туннель с антеннами ближнего радиуса действия для считывания меток, которые вшиваются в предметы ЭИ. К меткам предъявляют жесткие требования - они должны обладать термо- и влагостойкостью, выдерживать воздействие к химическим веществам, применяемым в прачечных и химчистках, а также к нагреву при глажке в термопрессах.

Контроль обычно проводят так - сумку или контейнер с ЭИ ставят на ленту мобильного RFID туннеля, система считывает метки и выявляет утраченные позиции по итогам контроля.

Внедрений разработанной в ИМЦ концерна “Вега” системы контроля пока что не было, но сейчас ее дорабатывают под требования одной из российских авиакомпаний. В мире учёт ЭИ с помощью технологии RFID проводится уже не первый год, целым рядом компаний. RFID метки применяют, например, компании, которые активно используют униформу для сотрудников, или, например, компании, занимающиеся сдачей в аренду одежды для пациентов и врачей медицинских клиник, постельного белья для клиник и гостиниц и так далее.

В Москве прошел семинар “RFID: Россия в мире или мир в России?”

На встрече были представители: Smartrac Technology, Нидерланды; IMEC Holst Center, Бельгия; российских представительств Adidas и Decathlon; “Технологии идентификации”, RFID-лаборатории ПАО “Микрон”, ООО “РСТ-Инвент”, “Техноспарк”, Sarus Technology и других компаний.

Обсуждался бурный рост бизнеса RFID в мире и те, сравнительно скромные, успехи, которые можно наблюдать в России. В частности, “Технологии идентификации” представили RFID-датчики (температуры, влажности и ускорений), а также логгер температуры для пищевой продукции. Представитель ПАО “Микрон” рассказал о планах разработки авиабагажной метки и задаче, которую предстоит решить - персонализации RFID-меток в рулонах. Представители Adidas и Decathlon сообщили, что вся поступающая в их магазины продукция промаркирована RFID-метками. Это характерно для крупных брендов в ритейле, а вот небольшой бизнес в России пока что не охвачен.

Учитывая то, что мировой рынок RFID-меток измеряется объемом продаж более 10 млрд меток RFID в год, доля России на нем пока что не слишком велика и, если бы не транспортные билеты для метро с использованием RFID-меток, выпускаемые ПАО “Микрон”, она была бы еще меньшей.

В тюменском “Интеллект-квартале” за детьми проследят с помощью RFID

В Тюмени начали продавать квартиры в “интеллект-квартале” компании “Талан”, новом жилом комплексе. Среди прочих технологических новинок, включающих например, элементы умного дома, предусмотрен общедоступный Wi-Fi на всей территории двора между жилыми зданиями и контроль RFID-меток. Утверждается, что “теперь не нужно беспокоиться за ребенка, который гуляет во дворе”, поскольку система на базе технологии радиочастотной идентификации позволяет в любой момент определить его местоположение. К сожалению, из краткого описания неясно, как осуществляется их считывание - на всей территории двора или только в контрольных зонах, например, у дверей подъездов, у ворот и калиток, позволяющих выходить за пределы периметра двора.

Магазины с RFID vs магазины с ИИ - кто победит?

В мире заметны признаки новой конкурентной борьбы. Пока в основной массе торговых точек расчеты идут по-старинке, все чаще можно слышать о попытках запуска магазинов самообслуживания, где нет кассиров, а с правильностью расчетов покупателям помогает автоматика.

Сейчас уже можно говорить о формировании двух стратегических направлений - магазины, где за формированием “корзины покупателя” следит система компьютерного зрения, и магазины, где расчет с покупателем осуществляется с применением радиочастотной технологии.

В первом случае ИИ, подключенный к сети телекамер, осуществляет постоянное наблюдение за полками и за действиями покупателей. Если покупатель снимает с полки тот или иной товар, система добавляет его в счет к оплате. Если человек положит тот или иной товар обратно на полку, система сделает соответствующую коррекцию счета. В дальнейшем, когда покупатель выходит из магазина с товарами, с его счета автоматически снимается сумма, соответствующая тому, что было взято в магазине. По крайней мере, такой задумана работа системы. Обмануть ИИ можно, но это потребует специальных усилий, а в случае, если злого умысла у покупателя нет, то сумма “к оплате” в абсолютном большинстве случаев будет соответствовать набранным в тележку товарам.

Если же магазин использует RFID, как это сейчас происходит в Лондоне, где один из продуктовых магазинов ведет шестинедельное тестирование кассы самообслуживания IBM, то процедура расчета также существенно упрощается. Покупатель складывает в корзину или тележку выбранные им товары (все они снабжены меткой RFID) и подходит к кассе. Достаточно поставить корзину с товарами на платформу для сканирования - на экране кассы отобразится полный список покупок. Если клиента все устраивает, ему остается расплатиться телефоном на который установлен электронный кошелек. Если телефон поддерживает NFC, достаточно приблизить его к считывателю, чтобы подтвердить согласие на оплату. Также магазин поддерживает работу с платежным системами Apple Pay или Androif Pay.

Лондонский эксперимент - не единственный, аналогичный магазин пробовали создать в России несколько лет тому назад, но тогда опыт оказался негативным и магазин ликвидировали. Недавно аналогичные магазины начали тестировать в Китае.

Какой из подходов к превращению магазина из обычного в формат магазина самообслуживания и саморасчетов победит? Мне вариант с компьютерным зрением представляется более перспективным, поскольку не требует снабжать метками каждую единицу товара. С другой стороны стоимость меток упала, их надежность выросла, так что совсем скоро они будут устанавливаться чуть ли не на все товары еще при их производстве. Что же, так или иначе, но в выигрыше вероятно окажемся все мы, - очереди на кассах могут уйти в историю.

+

Подробнее о технологии RFID

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID

+ +