RFID: Можно ли заработать на RFID-браслетах?

MForum.ru

RFID: Можно ли заработать на RFID-браслетах?

16.03.2018, MForum.ru

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Если посмотреть за дебютом компании Easygoband, зарегистрированной в Испании, то может показаться, что рынок RFID-браслетов (NFC) для идентификации и безналичных платежей - это какое-то непаханное поле, где любому, кто готов предложить решение, основанное на радиочастотной технологии, тут же готовы выделить средства.

easygoband_1.JPG
(фото производителя)

Компания предлагает не что-то фантастическое, а решение на основе “умных браслетов” с меткой RFID (совсем не новость), которое предназначено для использования там, где требуется персональная идентификацию или возможность безналичных платежей. Компания запустила краудфандинговую кампанию на Crowdcube и уже собрала почти всю желаемую сумму - 289 тыс. из целевых 300 тыс. фунтов стерлингов.

RFID браслеты адресуются, прежде всего, туристическому бизнесу - в Easygoband обещают возможность обеспечить внедрившим технологию компаниям рост доходов и довольных опытом пользователей. Поддержка NFC упрощает работу с браслетами, их можно считывать смартфоном с поддержкой NFC.

Продукт уже в коммерческой доступности, его начали использовать отели, развлекательные парки и курорты в Испании, Мексике, а для отдельных ивентов также в Аргентине и Уругвае. Его, например, используют Oasis Hotels. До сих пор он продвигался, как B2B решение, но теперь компания запускает и B2C.

Продано уже более 300 тысяч RFID/NFC браслетов Easygoband, за первый квартал 2018 года подписаны контракты на поставку на 400 тыс. евро.

Как это работает:

 

 

Компания получает деньги по различным моделям:

  • стартовый платеж от каждого клиента
  • ежедневная фиксированная оплата, пропорциональная числу пользователей
  • фиксированная сумма за каждую новую активацию браслета

Дела идут неплохо для Easygoband - компания заявляет о переговорах на поставку своих RFID B2B решений в 14 стран мира, соответствующие контракты могут быть подписаны в 2018 году. Оценка потенциала контрактов, которые удастся подписать - от 500 тыс. евро, что увеличивает потенциальных доход компании в 2018 году до 900 тыс. евро или более.

Особого хайтека за этим нет, такие браслеты выпускают и в России. В московском парке Сокольники можно попрыгать на батуте, получив RFID-браслет, открывающий шкафчик для одежды и выход к батутам. Недавно о выпуске браслетов RFID, на которые записан проездной "Единый", заявлял зеленоградский Микрон,

RFID Метро Микрон

есть и другие производители браслетов с RFID-чипами.

RFID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем не менее, сказать, чтобы эта технология была распространенной, я не готов. А вам приходилось пользоваться RFID/NFC браслетами в России, кроме показанных на фото?

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