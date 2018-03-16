RFID: Можно ли заработать на RFID-браслетах?

Если посмотреть за дебютом компании Easygoband, зарегистрированной в Испании, то может показаться, что рынок RFID-браслетов (NFC) для идентификации и безналичных платежей - это какое-то непаханное поле, где любому, кто готов предложить решение, основанное на радиочастотной технологии, тут же готовы выделить средства.



(фото производителя)

Компания предлагает не что-то фантастическое, а решение на основе “умных браслетов” с меткой RFID (совсем не новость), которое предназначено для использования там, где требуется персональная идентификацию или возможность безналичных платежей. Компания запустила краудфандинговую кампанию на Crowdcube и уже собрала почти всю желаемую сумму - 289 тыс. из целевых 300 тыс. фунтов стерлингов.

RFID браслеты адресуются, прежде всего, туристическому бизнесу - в Easygoband обещают возможность обеспечить внедрившим технологию компаниям рост доходов и довольных опытом пользователей. Поддержка NFC упрощает работу с браслетами, их можно считывать смартфоном с поддержкой NFC.

Продукт уже в коммерческой доступности, его начали использовать отели, развлекательные парки и курорты в Испании, Мексике, а для отдельных ивентов также в Аргентине и Уругвае. Его, например, используют Oasis Hotels. До сих пор он продвигался, как B2B решение, но теперь компания запускает и B2C.

Продано уже более 300 тысяч RFID/NFC браслетов Easygoband, за первый квартал 2018 года подписаны контракты на поставку на 400 тыс. евро.

Как это работает: