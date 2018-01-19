RFID: В Московском метро начали продавать “транспортные браслеты”

MForum.ru

RFID: В Московском метро начали продавать “транспортные браслеты”

19.01.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

С легкой руки “Микрона” в Москве появился проездной “Единый” в необычном форм-факторе - это браслет со встроенной RFID-меткой в которую записан транспортный билет на 20 или 40 поездок.

RFID Метро Микрон

Силиконовый браслет с застежкой-пряжкой это удобный форм-фактор для тех, кто часто пользуется московской подземкой. Не нужно ничего доставать из кошелька, кармана или сумки, достаточно поднести запястье руки с браслетом к контрольному турникету, который откроется, считав информацию с метки. Пополнение лимита поездок на браслете "Единый" не предусмотрено.

RFID Метро Микрон

Браслет с меткой HF RFID разработан Центром компетенции “Микрон Секьюрити Принтинг”. HF RFID-метка браслета выполнена на базе выпускаемого на “Микрон” чипа MIK1312ED. В форм-факторе силиконового браслета можно выпускать не только билеты, но также пропуска и другие документы, предназначенные для идентификации или подтверждения прав доступа куда-то или к чему-то.

RFID Метро Микрон

Автор всех фото: Андрей Маркеев

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID

теги: кейсы

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

14.12. [Новости компаний] Дайджест: ВымпелКом удешевил роуминг в Крыму, ОС Альт и другие новости / MForum.ru

30.01. [Новости компаний] RFID / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

19.01.2018 11:35 * От: ABloud

[Пресс-релизы]: Транспортные браслеты Микрона поступили в продажу в Московском Метро

17 января 2018 года сувенирные браслеты с функцией транспортного билета «Единый» производства Микрона поступили в продажу в Московском метрополитене. Браслеты позволяют совершить определенное количество поездок в общественном транспорте, после чего их можно сохранить в качестве сувенира.

«Сувенирные билеты стали одной из первых разработок Центра компетенций «Микрон Секьюрити Принтинг», созданного в конце 2017 года для развития и тиражирования транспортных проектов Микрона. Гости Москвы уже пользуются сувенирными билетами Микрона в виде магнита, теперь мы представляем билет «Единый» в форме браслета, - сообщила генеральный директор ООО «МСП» Татьяна Семенова. – Современные технологии позволяют сделать транспортный билет практически в любом форм-факторе, однако браслет является одним из самых оптимальных вариантов, мы уверены, что пассажиры Московского метро по достоинству оценят новинку».

Билет представляет собой силиконовый браслет с застежкой – пряжкой, выполненный в привычном для пассажиров дизайне билета «Единый». В центральной части браслета расположена RFID-метка стандарта HF с отечественной микросхемой первого уровня MIK1312ED. В продажу поступили билеты на 20 или 40 поездок, после совершения которых браслет можно сохранить в качестве сувенира о приятном путешествии.
Такое решение идеально подойдет для туристов, позволяя совместить сувенир и транспортный билет.

Браслеты с RFID-меткой Микрона – это удобные идентификаторы в современном цифровом обществе. Сфера их применения постоянно расширяется – в таком форм-факторе могут выполняться транспортные билеты, пропуска и другие идентификационные документы. Силиконовые браслеты имеют длительный срок службы, удобны в использовании и, в зависимости от необходимого функционала, могут оснащаться различными метками.

+ +

ООО «Микрон Секьюрити Принтинг» («МСП») является центром компетенций группы компаний Микрон в области транспортных проектов и специализируется на реализации транспортных проектов, как в виде готовых решений, так и с интеграцией в действующие билетные системы и ИТС. ГК «Микрон» – лидер микроэлектроники России, центр отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе ЭКБ. Микрон проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей. Входит в пятерку ведущих микроэлектронных предприятий Европы. ГК «Микрон» входит в АО «РТИ», 87% акций которого принадлежит ПАО «АФК «Система». Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина»), открытый 15 мая 1935 года, — это основа транспортной системы столицы. Он надежно связывает центр города с промышленными районами и жилыми массивами. На сегодняшний день доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет около 56%.

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 18:07 профи169 Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
На НГ купил сыну телефон CUBOT MTK6735A. Батарейка 4150 мАч. Оперативка 3Гб, встроенной 16Гб. Аппарат супер. камера не очень натурально только снимает, снимки получаются красочнее и ярче чем на ...
Сегодня 11:35 ABloud Тема: RFID: В Московском метро начали продавать “транспортные браслеты” (19.01.2018)
[Пресс-релизы]: Транспортные браслеты Микрона поступили в продажу в Московском Метро 17 января 2018 года сувенирные браслеты с функцией транспортного билета «Единый» производства Микрона поступили в ...
Сегодня 02:04 Diesel2580 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
Здравствуйте помогите пожалуйста. id:232x-2abgru2 imei:860630026369234
Вчера 14:07 KingsleyRex Тема: Nomu T18 Walikie - Smartphone robusto per Talkie.
Экран очень чувствительный. Мокрый палец может работать на нем, даже я ношу перчатку, все в порядке. С точки зрения этого, это намного лучше, чем мой старый телефон, BV8000 Pro. И отказоустойчивая ...
Вчера 14:07 KingsleyRex Тема: UHANS i8 vs Xiaomi Redmi 5
Uhans i8 Vs Xiaomi Redmi 5 Сходство: 4G, Dual SIM, Display, Resolution, OTG, Навигация Uhans i8 лучше, чем Xiaomi Redmi 5: память, память, камеры, аккумулятор, идентификатор лица, тип-C и цена ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru

18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru

15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru

11.01. [Новинки]  Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru

11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru

11.01. [Новинки]  Анонсы: В России начались продажи красного Xiaomi Mi A1 и Redmi 5A / MForum.ru

11.01. [Новинки] Слухи: Alcatel 3c замечен на рендерах / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi PowerBank 2 емкостью 5000 мАч оценен в $8 / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2018: Lenovo Miix 630 – Windows-ноутбук с архитектурой ARM / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Microwear H5 – бюджетные смарт-часы с поддержкой 4G и 5 Мп камерой / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2018: Alcatel раскрыла подробности о линейке смартфонов 2018 года / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: Hisense Dolphin 2 – полноэкранный смартфон начального уровня / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Pro представлен официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: