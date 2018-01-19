RFID: В Московском метро начали продавать “транспортные браслеты”

MForum.ru
19.01.2018,
С легкой руки “Микрона” в Москве появился проездной “Единый” в необычном форм-факторе - это браслет со встроенной RFID-меткой в которую записан транспортный билет на 20 или 40 поездок.
Силиконовый браслет с застежкой-пряжкой это удобный форм-фактор для тех, кто часто пользуется московской подземкой. Не нужно ничего доставать из кошелька, кармана или сумки, достаточно поднести запястье руки с браслетом к контрольному турникету, который откроется, считав информацию с метки. Пополнение лимита поездок на браслете "Единый" не предусмотрено.
Браслет с меткой HF RFID разработан Центром компетенции “Микрон Секьюрити Принтинг”. HF RFID-метка браслета выполнена на базе выпускаемого на “Микрон” чипа MIK1312ED. В форм-факторе силиконового браслета можно выпускать не только билеты, но также пропуска и другие документы, предназначенные для идентификации или подтверждения прав доступа куда-то или к чему-то.
Автор всех фото: Андрей Маркеев
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теги: кейсы
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы]: Транспортные браслеты Микрона поступили в продажу в Московском Метро
17 января 2018 года сувенирные браслеты с функцией транспортного билета «Единый» производства Микрона поступили в продажу в Московском метрополитене. Браслеты позволяют совершить определенное количество поездок в общественном транспорте, после чего их можно сохранить в качестве сувенира.
«Сувенирные билеты стали одной из первых разработок Центра компетенций «Микрон Секьюрити Принтинг», созданного в конце 2017 года для развития и тиражирования транспортных проектов Микрона. Гости Москвы уже пользуются сувенирными билетами Микрона в виде магнита, теперь мы представляем билет «Единый» в форме браслета, - сообщила генеральный директор ООО «МСП» Татьяна Семенова. – Современные технологии позволяют сделать транспортный билет практически в любом форм-факторе, однако браслет является одним из самых оптимальных вариантов, мы уверены, что пассажиры Московского метро по достоинству оценят новинку».
Билет представляет собой силиконовый браслет с застежкой – пряжкой, выполненный в привычном для пассажиров дизайне билета «Единый». В центральной части браслета расположена RFID-метка стандарта HF с отечественной микросхемой первого уровня MIK1312ED. В продажу поступили билеты на 20 или 40
поездок, после совершения которых браслет можно сохранить в качестве сувенира о приятном путешествии.
Такое решение идеально подойдет для туристов, позволяя совместить сувенир и транспортный билет.
Браслеты с RFID-меткой Микрона – это удобные идентификаторы в современном цифровом обществе. Сфера их применения постоянно расширяется – в таком форм-факторе могут выполняться транспортные билеты, пропуска и другие идентификационные документы. Силиконовые браслеты имеют длительный срок службы, удобны в использовании и, в зависимости от необходимого функционала, могут оснащаться различными метками.
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ООО «Микрон Секьюрити Принтинг» («МСП») является центром компетенций группы компаний Микрон в области транспортных проектов и специализируется на реализации транспортных проектов, как в виде готовых решений, так и с интеграцией в действующие билетные системы и ИТС. ГК «Микрон» – лидер микроэлектроники России, центр отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе ЭКБ. Микрон проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей. Входит в пятерку ведущих микроэлектронных предприятий Европы. ГК «Микрон» входит в АО «РТИ», 87% акций которого принадлежит ПАО «АФК «Система». Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина»), открытый 15 мая 1935 года, — это основа транспортной системы столицы. Он надежно связывает центр города с промышленными районами и жилыми массивами. На сегодняшний день доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет около 56%.
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