Дайджест: ВымпелКом удешевил роуминг в Крыму, ОС Альт и другие новости

MForum.ru
14.12.2017,
Вместо расценок от 4 до 9.95 руб./мин, будет применяться тариф 2 руб. за минуту исходящего и входящего звонка. 2 рубля будет стоить и SMS. Мобильный ШПД в интернет обойдется в 6 руб. за первые 3 МБ в сутки, а затем подключится пакет 110 МБ за 200 руб. Напомню, на территории Крыма у ВымпелКома собственной сети нет, услуги предоставляются местными операторами, которым приходится выплачивать большую комиссию (в десятки процентов от тарифа). МТС, МегаФон и Tele2 пока не сообщали о снижении расценок на связь в роуминге в Крыму.
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