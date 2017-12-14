Дайджест: ВымпелКом удешевил роуминг в Крыму, ОС Альт и другие новости

14.12.2017, MForum.ru

Вместо расценок от 4 до 9.95 руб./мин, будет применяться тариф 2 руб. за минуту исходящего и входящего звонка. 2 рубля будет стоить и SMS. Мобильный ШПД в интернет обойдется в 6 руб. за первые 3 МБ в сутки, а затем подключится пакет 110 МБ за 200 руб. Напомню, на территории Крыма у ВымпелКома собственной сети нет, услуги предоставляются местными операторами, которым приходится выплачивать большую комиссию (в десятки процентов от тарифа). МТС, МегаФон и Tele2 пока не сообщали о снижении расценок на связь в роуминге в Крыму.

Для российских процессоров выпустили отечественную ОС АЛЬТ

Сегодня компания «Базальт СПО» — российский разработчик операционных систем (ОС) для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса — представляет первую на отечественном ИТ-рынке линейку ОС, поддерживающую все российские процессоры. Пресс-релиз компании «Базальт СПО»

Как создать успешную стратегию с использованием технологии RFID

Если с английским у вас нет проблем, то по ссылке - вебинар Avery Dennison на тему создания успешной бизнес-стратегии, основанной на использовании технологии RFID, а также бизнес-кейсы https://youtu.be/oSfHtmnI-vM

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