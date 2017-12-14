Пресс-релизы: «Базальт СПО»: ОС АЛЬТ — первая промышленная линейка операционных систем для всех российских процессоров

14.12.2017, MForum.ru

14 декабря 2017 года, г. Москва Сегодня компания «Базальт СПО» — российский разработчик операционных систем (ОС) для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса — представляет первую на отечественном ИТ-рынке линейку ОС, поддерживающую все российские процессоры. Новая разработка «Базальт СПО» открывает возможности совместного применения всех российских процессоров в составе современных информационных систем. Единая ОС делает эти процессоры привлекательными для заказчиков, производителей вычислительной техники и разработчиков ПО. За три года компания планирует занять порядка 80% всего рынка ОС для российских процессоров.

Поддерживаемые процессорные архитектуры

ОС АЛЬТ будет поддерживать следующие российские процессоры: «Эльбрус» (для высокопроизводительных серверов, рабочих станций, ноутбуков и планшетов, ARM (32- и 64-разрядные), MIPS (32- и 64-разрядные). Также будет создана версия ОС АЛЬТ для процессоров семейства S/390, широко применяемых в мейнфреймах. Промышленные версии ОС АЛЬТ для ARM (32- и 64-разрядные) уже выпускаются; для остальных российских процессоров выпуск ОС на рынок будет происходить одновременно с массовым производством вычислительной техники на его основе. В ближайшее время компания «Базальт СПО» запустит соответствующую программу сотрудничества с производителями вычислительной техники.

Таким образом линейка ОС АЛЬТ охватывает все основные типы вычислительной техники: серверы разной производительности, высокопроизводительные рабочие станции, офисные ПК, промышленные компьютеры, мобильные устройства, контроллеры и телекоммуникационное оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы), информационные терминалы, требовательные к скорости обработки и передачи информации.

Особо отметим важное качество вычислительных комплексов на основе «Эльбрус» – доверенность. Все ключевые компоненты этих комплексов созданы МЦСТ и не имеют недекларированных возможностей. Это позволяет применять «Эльбрусы» в инфраструктуре с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Особенности поддержки российских процессоров в ОС АЛЬТ

Отметим главные особенности линейки ОС АЛЬТ для российских процессоров.

Во-первых, на каждой аппаратной платформе ОС АЛЬТ работает в «нативном» режиме (а не в режиме эмуляции системы команд x86). Это позволяет добиться максимальной производительности (выигрыш, в зависимости от задач, может доходить до сотен процентов), а также реализовать поддержку всех специфических особенностей процессора.

Во-вторых, линейка ОС АЛЬТ для российских процессоров (как и операционные системы для Intel-архитектуры) создается на базе российского репозитория «Сизиф», который полностью независим от каких-либо зарубежных репозиториев и развивается силами российских компаний и частных лиц, не находящихся под контролем иностранных юридических и физических лиц. Сегодня «Сизиф» — один из четырех крупнейших в мире независимых репозиториев ПО (наряду с Debian, Red Hat и SUSE), в нём реализован полный технологический процесс создания, модернизации и поддержки непрерывного жизненного цикла операционных систем на основе современных технологий.

Независимость «Сизифа» от других репозиториев (например, Debian) полностью исключает неустранимые для любых зависимых ОС риски, например, неизбежный разрыв жизненного цикла такой ОС, связанный с тем, что её разработчик еще не успевает перенести свои наработки в вышедшую версию базовой ОС, как уже появляется очередная версия последней. Полный набор таких рисков гораздо шире. Среди них можно отметить риски информационной безопасности, а также отсутствие поддержки отечественных процессоров и практическую невозможность влиять на направление развития репозитория и созданных на его основе базовых ОС. Операционные системы АЛЬТ свободны от всех этих проблем. Заказчик может спокойно выбирать их как основу комплексов, рассчитанных на срок эксплуатации в десятки лет.

В-третьих, для каждого семейства российских процессоров «Базальт СПО» реализует полный технологический цикл создания линейки операционных систем, включая портирование инструментария, обеспечивающего работу с репозиторием, сборку и тестирование собственно ОС и других дистрибутивных продуктов для данной аппаратной платформы, а также перенос и тестирование прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, готового к установке из системных репозиториев.

В-четвертых, в ОС АЛЬТ для российских процессоров (как и в ОС АЛЬТ для Intel- архитектуры) встроены свободные аналоги служб каталогов Microsoft Active Directory и средств организации совместной работы Microsoft Exchange (Samba DC/Free IPA и SoGo, соответственно), что значительно упрощает миграцию на импортонезависимое ПО. Более того, служба каталогов и инфраструктура совместной работы могут быть созданы на базе серверов с российскими процессорами (например, «Эльбрус»). А другие серверы и рабочие станции — с ОС АЛЬТ (для любых поддерживаемых платформ) и OC Windows — будут работать под их управлением. Это позволяет перевести критически важные для предприятия инфраструктуры не только на отечественную ОС АЛЬТ (что было и раньше), но и — впервые — на комплекс российской ОС и российского «железа».

В-пятых, операционные системы АЛЬТ обеспечены технической поддержкой на основе SLA на всей территории РФ в режиме 24х7х365, в формате «одного окна» (реализована на основе партнерства с компанией ALP Gorup). С 2017 года реализована технология поддержки комплекса (стека) ОС АЛЬТ, СУБД (PostgresPro/PostgresSQL) и других инфраструктурных и прикладных программных продуктов (например, СЭД) как единого целого. Аналогичная техническая поддержка будет обеспечена и для ОС АЛЬТ для российских процессоров — после выхода их промышленных версий.

Значение для рынка

Новая разработка «Базальт СПО» имеет первостепенное значение для организаций-заказчиков, производителей вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования на основе российских процессоров, а также разработчиков российского ПО.

Устранение явной или закамуфлированной зависимости от зарубежных репозиториев ПО и зарубежных ОС и применение вычислительной техники без недекларированных возможностей позволяет заказчикам резко повысить уровень безопасности информационных систем.

Заказчик получает единую управляемую технологическую платформу с неограниченным жизненным циклом, централизованным управлением, унифицированной технологией миграции на импортонезависимые ИТ-решения, а также максимально унифицированный широкий набор готового к использованию прикладного и инфраструктурного ПО. Благодаря этому организация может снизить эксплуатационные расходы и оптимизировать затраты на импортонезависимую вычислительную технику. Кроме того, заказчик резко сокращает расходы на обучение, поскольку, приобретя навыки работы с ОС АЛЬТ и прикладным ПО на любой поддерживаемой аппаратной платформе, сотрудники (пользователи и системные администраторы) в максимальной степени сохранят их при переходе на компьютеры, построенные на любых российских процессорах. Во многих случаях такой переход может быть вообще незаметен.

Единая линейка операционных систем (для серверов, рабочих станций и системы образования), охватывающая все российские процессоры, устраняет крайне неудобное для всех заинтересованных сторон дробление рынка. Разработчикам российского ПО при его портировании в Linux гораздо удобнее ориентироваться на единую технологическую платформу, максимально унифицированные методики и наборы инструментов, а также единый комплекс услуг по поддержке разработчика. Эффект: расходы на портирование снижаются в несколько раз.

С учетом всего вышесказанного, единая линейка ОС АЛЬТ, максимально раскрывающая возможности всех российских процессоров, резко сокращает время их выхода на рынок, а также расширяет их экспортный потенциал.

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