RFID: ЧМ2018, RFID и московское метро; RFID, блокчейн и медицина; платные дороги и RFID; RFID и ритейл

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RFID: ЧМ2018, RFID и московское метро; RFID, блокчейн и медицина; платные дороги и RFID; RFID и ритейл

27.06.2018, MForum.ru

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RFID и московское метро

Московский метрополитен подготовился к ЧМ2018. Зеленоградский "Микрон" выпустил лимитированную серию билетов "Единый" и карт "Тройка" с символикой чемпионата мира по футболу. Дизайн транспортных карт включает официальную атрибутику мирового турнира по футболу. 1 150 000 RFID билетов «Единый» и карт «Тройка» стали не только проездными билетами, но и памятными сувенирами спортивного мероприятия.

 

RFID проездной метро

 

Приобрести карты специальной партии можно в кассах столичного метрополитена. Сделать это непросто - обычно кассиры отвечают, что карты уже проданы, видимо желающих оказалось больше, чем ожидалось.

Кроме того, в 28 вестибюлях заработали терминалы бесконтактного пропуска пассажиров в метро. Болельщикам не нужно ничего прикладывать к считывателю, терминалы считывают RFID-метку в паспорте болельщика дистанционно, и турникет предупредительно открывается заранее.

 

RFID метро

Источник фото

RFID на платных дорогах

Началось тестирование автоматизированной системы платежей на посту “Сосновка” (81 км) автодороги Бишкек-Ош, оборудованном электронным шлагбаумом. На базе технологии RFID реализован автоматический пропуск через пункт льготников. Наклеиваемая RFID-метка устанавливается на лобовое стекло автомобиля и позволяет проезжать платную дорогу не останавливаясь у пункта взимания платы. Источник.

 

RFID и медицина

Компания Walmart запатентовала медицинский сервис, основанный на блокчейне с использованием RFID-технологии.

Идея патента - возможность получения хранящейся в блокчейне медицинской записи человека, который пользуется экстренной медицинской помощью, с переносного устройства. В систему входят три компонента - браслет, предназначенный для постоянного ношения людьми, биометрическое сканирующее устройство, обеспечивающее получение биометрической подписи пациента, и считыватель RFID.

Сканер позволит считать необходимую медицинскую информацию с браслета потерпевшего, кроме того, будет считан зашифрованный закрытый ключ и открытый ключ, что позволит врачам в стационаре изучить данные пострадавшего еще до его доставки автомобилем скорой помощи. Источник.

 

RFID и ритейл

Расширяется использование RFID в ритейле. Японская сеть UNIQLO внедряет метки RFID в торговлю одеждой. Это ускоряет инвентаризацию и расчеты с абонентом на кассе - считывание данных с меток отобранных покупателем товаров производится одновременно и автоматически. За покупку можно расплатиться бесконтактно - карточкой или смартфоном.

В планах сети за 1 год оснастить поддержкой технологии радиочастотной идентификации до 3000 своих магазинов в стране и за рубежом. Источник

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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