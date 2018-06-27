RFID: ЧМ2018, RFID и московское метро; RFID, блокчейн и медицина; платные дороги и RFID; RFID и ритейл

MForum.ru
27.06.2018,
Московский метрополитен подготовился к ЧМ2018. Зеленоградский "Микрон" выпустил лимитированную серию билетов "Единый" и карт "Тройка" с символикой чемпионата мира по футболу. Дизайн транспортных карт включает официальную атрибутику мирового турнира по футболу. 1 150 000 RFID билетов «Единый» и карт «Тройка» стали не только проездными билетами, но и памятными сувенирами спортивного мероприятия.
Приобрести карты специальной партии можно в кассах столичного метрополитена. Сделать это непросто - обычно кассиры отвечают, что карты уже проданы, видимо желающих оказалось больше, чем ожидалось.
Кроме того, в 28 вестибюлях заработали терминалы бесконтактного пропуска пассажиров в метро. Болельщикам не нужно ничего прикладывать к считывателю, терминалы считывают RFID-метку в паспорте болельщика дистанционно, и турникет предупредительно открывается заранее.
Началось тестирование автоматизированной системы платежей на посту “Сосновка” (81 км) автодороги Бишкек-Ош, оборудованном электронным шлагбаумом. На базе технологии RFID реализован автоматический пропуск через пункт льготников. Наклеиваемая RFID-метка устанавливается на лобовое стекло автомобиля и позволяет проезжать платную дорогу не останавливаясь у пункта взимания платы. Источник.
Компания Walmart запатентовала медицинский сервис, основанный на блокчейне с использованием RFID-технологии.
Идея патента - возможность получения хранящейся в блокчейне медицинской записи человека, который пользуется экстренной медицинской помощью, с переносного устройства. В систему входят три компонента - браслет, предназначенный для постоянного ношения людьми, биометрическое сканирующее устройство, обеспечивающее получение биометрической подписи пациента, и считыватель RFID.
Сканер позволит считать необходимую медицинскую информацию с браслета потерпевшего, кроме того, будет считан зашифрованный закрытый ключ и открытый ключ, что позволит врачам в стационаре изучить данные пострадавшего еще до его доставки автомобилем скорой помощи. Источник.
Расширяется использование RFID в ритейле. Японская сеть UNIQLO внедряет метки RFID в торговлю одеждой. Это ускоряет инвентаризацию и расчеты с абонентом на кассе - считывание данных с меток отобранных покупателем товаров производится одновременно и автоматически. За покупку можно расплатиться бесконтактно - карточкой или смартфоном.
В планах сети за 1 год оснастить поддержкой технологии радиочастотной идентификации до 3000 своих магазинов в стране и за рубежом. Источник.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
25.06. [Новости компаний] IoT: «Билайн» начал тестировать решения IoT в Москве / MForum.ru
22.06. [Новости компаний] RFID: От шин с RFID-метками к умным шинам с RFID-сенсорами / MForum.ru
21.06. [Новости компаний] RFID: Автомобили будут отслеживать по RFID, чипы-импланты все популярнее, чипы-сенсоры / MForum.ru
16.06. [Краткие новости] RFID: ISBC избавит платные автотрассы от пробок при въезде / MForum.ru
13.06. [Краткие новости] RFID: Balluf расширяет линейку решений RFID бесконтактной запорной системой / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на рендерах / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Poptel P9000 Max – смартфон с АКБ 9000 мАч / MForum.ru
27.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Meizu M6T появился в России / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 6 Pro представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 4 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 8110 4G появился в России / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi снизила цены на смартфоны / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A73s с Helio P60 / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Xiaomi Mi Max 3 с аккумулятором 5400 мАч / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Представлен LG X5 (2018) с аккумулятором 4500 мАч и LG Pay / MForum.ru
18.06. [Новинки] Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально / MForum.ru