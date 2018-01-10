Налоги: Удар по телеком-бизнесу подготовили в Минкомсвязи

10.01.2018, MForum.ru

Радетели за отечественный телеком подготовили новогодний подарок для операторов связи - Минкомсвязи предлагает на 25% повысить ставки за пользование радиочастотным спектром в России. Вместо того, чтобы заботиться о создании условий для улучшения качества услуг, создавать благоприятный климат для инвестиций в операторский бизнес, что крайне важно накануне грядущего строительства сетей 5G, чиновники усиливают налоговый пресс (о, нет, это конечно не налоги, а всего лишь "ежегодная плата"), который должен обеспечить откачку из бизнеса операторов еще 5 млрд рублей в бездонный "госбюджет", готовый поглотить и не такие суммы.

Удар придется не только по операторам сотовой связи "большой четверки", обеспечивающим услугами граждан, но и по ведомственным, например, по операторам, которые обслуживают нужды ТЭК. Рост затрат этих операторов будет включен в себестоимость энергоресурсов: газа, нефти, электричества? Продолжение ползучего повышения расценок на услуги сотовой связи для граждан в 2018 году можно прогнозировать с уверенностью.

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