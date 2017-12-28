Дайджест: Операторы наращивают доходы, ФАС позволил не спешить с отменой роуминга

MForum.ru
28.12.2017,
Отмена безлимитов, сокращение активности по части ценовых войн, а также ползучий подъем цен российскими операторами сотовой связи дали результат - доходы операторов пошли вверх. Положительный вклад внесли и корпоративные абоненты, которые выкупают у операторов все больше SMS для всевозможных рассылок, а также развивают M2M/IoT направления. В 2018 году выручка операторов сможет расти и далее, если только они вновь не затеют ценовые войны, пытаясь переделить рынок простейшими механизмами типа снижения цены на услуги. Соответствующие опасения уместны, в ноября МТС понизила тарифы в 10 регионах и в декабре получила "ответочку" от МегаФона. / ВедомостиОтмена роуминга подождет
Как надо работать с чиновниками: "На первом месте [по отмене роуминга] "Вымпелком", потому что они совершили конкретные реальные действия, в том числе по снижению тарифов в национальном роуминге", - цитирует ТАСС Анатолия Голомолзина из ФАС. И теперь "послушным" операторам, которые заявили, что уже вот-вот, что уже почти и все такое... - срок исполнения предписания об отмене роуминга ФАС перенесла уже на май 2018 года. Кто-то сомневался, что операторы смогут продинамить выполнение "требований" ФАС? Еще об отмене платы за звонки с таксофонов
Леонид Коник предлагает снять таксофоны и раздать вместо них спутниковые телефоны, подключенные к Иридиум - так будет дешевле для страны. Шутки-шутками, но эти позорные таксофоны давно пора снять. По-крайней мере там, где уже есть покрытие хотя бы пары операторов сотовой связи. А это львиная доля населенных пунктов, где стоят таксофоны. И, соответственно, сократить поборы с операторов - общефедеральный налоговый пресс и без того тяжел, чтобы еще собирать ведомственные налоги. / Comnews.ru
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