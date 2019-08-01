Телеком: Билайн возвратит налоги иностранным туристам

MForum.ru
01.08.2019,
До сих пор на рынке операторской розницы о туристах из других стран, похоже не думали. Билайн первым на российском рынке вводит известную практически всем, кто любить ездить за границу, систему возврата налогов Tax Free.
Вместе с таким партнером, как Global Blue, Билайн запускает услугу в 50 магазинах в 10 российских городах. Системой возврата налогов смогут воспользоваться покупатели из других стран, которые приобретают в рознице Билайн товары на сумму более 10 тысяч рублей. Вернуть можно до 12% от стоимости приобретенных товаров.
Магазины Билайн, где можно будет получить так называемую форму Tax Free, будут оформляться с использованием материалов на английском и китайском языках. Продавцы в этих магазинах прошли специальную подготовку.
Процедура возврата НДС обычная. В магазине нужно попросить продавца заполнить форму Tax Free, а на таможне в аэропоту ее нужно будет самостоятельно заверить. После этого будет произведен возврат на карту или можно будет получить деньги наличными в банках-партнерах.
В первый этап проекта Tax Free в магазинах Билайн вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Калининград. В планах компании расширение адресной программы офисов, работающими по системе Tax Free.
Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «Турпоток в Россию стабильно растет, только в прошлом году нашу страну посетило более 30 миллионов гостей из других стран. В рознице мы ежегодно фиксируем рост количества иностранных покупателей. Билайн интересен этой аудитории не только с точки зрения приобретения sim-карт на время поездки, но большим выбором самых современных гаджетов по конкурентным ценам. Уверен, введение Tax Free вызовет положительный отклик у наших иностранных клиентов. В дальнейшем мы готовы расширить географию этого проекта. Наша розница на сегодня насчитывает 3000 магазинов, расположенных на всей территории Российской федерации».
В целом любопытная инициатива, хотя покупка в рознице Билайн на сумму более 10 тысяч рублей, это не самая частая операция. Вместе с тем, потенциальная возможность получить обратно 1200 рублей, это приятно. Смущает число салонов, принимающих участие в инициативе, пока что их всего 50. Впрочем, если в компании заметят реальный спрос на услугу Tax Free, уверен, число таких салонов возрастет.
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теги: телеком Билайн Вымпелком услуги
© Алексей Бойко,
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