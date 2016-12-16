LTE-A: МегаФон запустил поддержку b3+b7+b7 на некоторых базовых станциях в Москве

16.12.2016, MForum.ru

Это заметили абоненты компании.

Впервые МегаФон показал LTE-A CA_3-7-7 в феврале 2015 года, использовались базовые станции Ericsson RBS6000 и абонентское оборудование на базе чипсета Snapdragon Cat.9.

За прошедшие полтора года, внедрение данного варианта агрегации в Москве стало актуальным. И вот сейчас в эфире можно наблюдать доступность комбинаций частот: 3-7-7 и 7-7-3.

Пруф

"Узким местом" сети может теперь оказаться не радиоканал, а транспортный канал, зачастую не обладающей достаточной пропускной способностью.

Новость уже обсудили на 4pda.ru: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=748110&st=280#entry56065527