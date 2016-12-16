LTE-A: МегаФон запустил поддержку b3+b7+b7 на некоторых базовых станциях в Москве

MForum.ru
16.12.2016,
Это заметили абоненты компании.
Впервые МегаФон показал LTE-A CA_3-7-7 в феврале 2015 года, использовались базовые станции Ericsson RBS6000 и абонентское оборудование на базе чипсета Snapdragon Cat.9.
За прошедшие полтора года, внедрение данного варианта агрегации в Москве стало актуальным. И вот сейчас в эфире можно наблюдать доступность комбинаций частот: 3-7-7 и 7-7-3.
Пруф
"Узким местом" сети может теперь оказаться не радиоканал, а транспортный канал, зачастую не обладающей достаточной пропускной способностью.
Новость уже обсудили на 4pda.ru: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=748110&st=280#entry56065527
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
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