Гигабитный интернет: Verizon, Ericsson и Qualcomm показали поддержку гигабитных скоростей на коммерческой инфраструктуре

21.08.2017, MForum.ru

Verizon, Ericsson и Qualcomm показали то же, что недавно показывали МегаФон, Nokia и Qualcomm в Москве. Речь идет о комбинации LTE-A 3CA 20+20+20 МГц 256QAM и 4х4 MIMO. В США, конечно, никому не пришло в голову называть этот показ "коммерческим запуском", в пресс-релизе все названо своими именами "лабораторное тестирование на коммерчески доступной сетевой инфраструктуре". Была достигнута скорость 1.07 Гбит/c при использовании коммерчески доступного модема LTE Cat.18 на базе Snapdragon X20 LTE. Будет ли поддержка этого режима работы сети LTE-A введена в коммерческую эксплуатацию на сети Verizon, США, и когда это произойдет, не сообщается.

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