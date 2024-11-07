Фиксированный доступ: МТС в Пермском крае - в Соликамске к гигабитному домашнему интернету получили доступ жители еще 115 домов

MForum.ru
07.11.2024,
Специалисты МТС обеспечили гигабитным интернетом жителей многоквартирных домов на улицах Большевистская, Володарского, Матросова, Молодёжная, Северная, Степана Разина, проспектах Строителей и Юбилейном.
«Мы продолжаем развивать инфраструктуру связи в Пермском крае – в том числе модернизируем фиксированную сеть, строим новую, увеличиваем скорости мобильного и домашнего интернета, чтобы ещё больше жителей Прикамья могли пользоваться нашими цифровыми сервисами, домашним интернетом на высоких скоростях и телевидением. Новый этап модернизации коснулся Соликамска. Благодаря этому жители города могут значительно экономить, объединяя несколько услуг в один «пакет». Мы продолжим работы по развитию фиксированной связи, в том числе и в Соликамске. Так, до конца года воспользоваться гигабитным интернетом смогут ещё тысячи соликамцев», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.
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теги: МТС фиксированный доступ гигабитный интернет Пермский край
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