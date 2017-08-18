Телеком на кухне #9: 1 Гбит/c от МегаФон - что это было | Телеком на кухне #9

18.08.2017, MForum.ru

На днях, МегаФон собирал журналистов, чтобы показать им технологическое чудо - скорости до 1 Гбит/c в коммерческой сети LTE-A компании. Говорилось даже что-то о втором месте в мире, подробнее об этом. Что же нам показали в действительности? Чего ожидать в связи с этим запуском? Здесь есть поле для дискуссии - пьем чай и обсуждаем тему с Сергеем Половниковым, Сontent-review.com.

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