Телеком на кухне #10: Интернет в московском метро - кто лидер и нужен ли Wi-Fi в метро?

21.08.2017, MForum.ru

В 2017 году компания Tele2 совершила настоящий рывок в обеспечении покрытия LTE/3G на станциях московского метро и лидирует по проникновению мобильного ШПД 4G в Московской подземке. Тем не менее, многие продолжают пользоваться "бесплатным" Wi-Fi Метротелеком. Между тем, уж если и выбирать, то между услугами, которые обеспечивают в метро операторы мобильной связи. Тем более, что в 2017 году они немало инвестировали в развитие услуг в московской подземке.

Текстовая расшифровка для, тех кто предпочитает читать, а не смотреть - по ссылке.

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