Телеком на кухне #6:Перспективы VEON в России

17.08.2017, MForum.ru

В перерыве нет ничего лучше, чем попить чайку и обсудить с коллегой новости рынка телекома. Сегодняшняя тема - запуск платформы VEON и перспективы этого проекта. Тему обсуждают: Сергей Половников, Content-review.com и Алексей Бойко, MForum.ru

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