Телеком на кухне #5: Что будет с МТС через пару лет

17.08.2017, MForum.ru

Сергей Половников, Content-review.com и Алексей Бойко, MForum.ru обсуждают перспективы компании МТС в свете объявленного АФК Система технического дефолта. Каким может быть телеком-рынок России через пару лет?

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