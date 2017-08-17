Телеком на кухне #8: Теперь бесплатно. Билайн отменил "за рубль"

17.08.2017, MForum.ru

Конвергентные услуги меняют рынок телекома. Зачем платить за фиксированную связь и ШПД, если можно не платить. Билайн убирает необходимость платить 1 рубль за "фиксированную" часть услуг. Зачем компания это делает и каковы перспективы данной темы - рассуждают Сергей Половников, Content-Review.com и Алексей Бойко, MForum.ru в очередном выпуске "Телеком на кухне". Присоединяйтесь к обсуждению.

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