Телеком на кухне #7: Забугорище - легкие деньги МТС

MForum.ru
17.08.2017,
Темой обсуждения за чашкой чая стали не столь давно запущенные оператором МТС тариф и тарифная опция, объединенные вульгарным названием "Забугорище". Очередная инициатива в рамках сформировавшегося на российском рынке тренда на интенсификацию выкачивания денег у абонентов сотовой связи. Будьте бдительны! Тему обсуждают: Сергей Половников, Content-review.com и Алексей Бойко, MForum.ru
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