Телеком на кухне: Атака на Систему / МТС

MForum.ru
27.06.2017,
Сергей Половников (Content-Review.com) и Алексей Бойко (MForum.ru) пьют чай и рассуждают о том, насколько торпеда, выпущенная по АФК "Система", опасна для МТС и абонентов компании.
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