Gigabit LTE: Sprint, Qualcomm, Motorola Mobility запустят Gigabit LTE

MForum.ru

Gigabit LTE: Sprint, Qualcomm, Motorola Mobility запустят Gigabit LTE

13.03.2017, MForum.ru

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Sprint, США, Qualcomm и Motorola Mobility (Lenovo) сообщили о запуске Gigabit Class LTE в условиях коммерческой сети.

Услуга гигабитного LTE предоставляется с использованием LTE-A 3CA (20+20+20) в диапазоне 2.5 ГГц, с поддержкой 4x4 MIMO и 256 QAM, что обеспечило возможность скачивания данных Cat.16 в сети TDD.

Motorola показала смартфон на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 835 со встроенным модемом Snapdragon X16 LTE, поддерживающим Gigabit Class LTE.

В Sprint планируют использовать диапазон 2.5 ГГц для того, чтобы предоставлять услуги Gigabit Class LTE в США в местах, где высок спрос на трафик мобильного ШПД. Это часть стратегии Sprint, которая заключается в том, что компания будет уплотнять сеть малыми сотами и "умными" антеннами. Как ожидается, это позволит оператору предоставлять услуги, обеспечивая пользовательский опыт на уровне 5G пользователям своей сети Sprint LTE Plus.

Внедрение Gigabit Class LTE на сети Sprint LTE Plus потребует серии последовательных апгрейдов. Прежде всего, будет вводиться агрегация трех полос частот, благо они доступны сегодня оператору более, чем в 100 регионах США. Понадобятся устройства Cat.16, которые поддерживают 4х4 MIMO и 256 QAM. Sprint также планирует внедрить поддержку Massive MIMO - это ключевой элемент 5G, необходимый для повышения емкости и покрытия сети 2.5 ГГц TDD-LTE. После внедрения радиоподсистемы Massive MIMO 64T64R, у Sprint появится возможность нарастить пропускную способность существенно выше, чем 1 Гбит/c, примерно до 3-6 Гбит/c.

В рамках MWC, Sprint и Ericsson показали 1 Гбит/c в сети, использующей полосу в 60 МГц в диапазоне 2.5 ГГц. Sprint и Nokia показали, что Massive MIMO может нарастить емкость соты вплоть до 8-кратной величины относительно 4G LTE, если использовать диапазон 2.5 ГГц TDD-LTE и 64T64R.

Напомню, у Sprint 59,5 млн подключений на конец 2016 года.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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