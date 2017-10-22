LTE: Vodafone запускает поддержку гигабитного LTE в четырех городах Германии

22.10.2017, MForum.ru

Оператор Vodafone вскоре запустит поддержку "гигабитного LTE" в Дюссельдорфе, Гамбурге, Берлине и Ганновере, используя MIMO 4x4 и 256 QAM. Оператор уже поддерживает скорости до 500 Мбит/c в 20 городах Германии, но теперь хочет еще более нарастить пиковые скорости. Для этого приходится заниматься не только заменой антенн, в сентябре Vodafone заявил о планах инвестирования 2 млрд евро ($2.4 млрд) в развитие гигабитных ВОЛС, обслуживающих порядка 13,7 млн подключений к домохозяйствам Германии. Эта работа завершится до конца 2021 года.

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