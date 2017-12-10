LTE: ASUS анонсировала первый в мире ноут с поддержкой гигабитного LTE

MForum.ru

LTE: ASUS анонсировала первый в мире ноут с поддержкой гигабитного LTE

10.12.2017, MForum.ru

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Компания ASUS, Тайвань, на днях анонсировала ноутбук NovaGo TP370, сообщает ET Telecom. Заявлено, что это первый в мире ноут со встроенной поддержкой гигабитных скоростей LTE. Будет выпущено две модели, отличающиеся памятью - c 4ГБ ОЗУ 64 ГБ UFS 2.0 за $599 и 8ГБ и 256 ГБ за $799.

Ноут выполнен на платформе Qualcomm Snapdragon 835, со встроенным модемом Gigabit Snapdragon X16, что позволит ему работать быстрее, чем при использовании типового домашнего Wi-Fi, если, конечно, вы находитесь в зоне покрытия сети гигабитного LTE. Для поддержки работы модема используется 4 антенны.

Заявлена возможность автономной работы от батарей в течение 22 часов и более 30 дней в "дежурном" режиме. Ноутбук оснащен eSIM-картой, что позволяет использовать его в разных странах. Подключение к местной сети в стране, куда вы прибыли предлагается через Windows Store. Приятный бонус - данные, передаваемые в сетях LTE лучше защищены шифрованием, нежели в общественных сетях Wi-Fi. Ноут работает под ОС MS Windows 10.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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