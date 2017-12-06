Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE

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Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE

06.12.2017, MForum.ru

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Компания ASUS официально анонсировала гибридный ноутбук ASUS NovaGo, построенный на базе системы-на-чипе Qualcomm Snapdragon 835. Благодаря модему Snapdragon X16 новинка станет первым в мире устройством, отличным от смартфонов, с поддержкой Gigabit LTE. Для подключения к мобильным сетям могут использоваться как eSIM, так и более привычные SIM-карты формата nanoSIM.

Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE

Технически ASUS NovaGo представляет собой гибридный ноутбук класса 2-в-1, который можно использовать как в классическом режиме, так и в режиме планшета с сенсорным дисплеем. Диагональ экрана – 13,3 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. Также присутствует порт HDMI для подключения внешних дисплеев. Вес новинки составляет 1,39 кг, габаритные размеры - 16x221x149 мм. В части объемов памяти ASUS NovaGo предлагается в двух конфигурациях. В первом случае речь идет о 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, во втором – о 8 и 256 Гб, соответственно.

Из прочего отметим встроенный в тачпад сканер отпечатка пальцев и два полноразмерных USB-порта. Заявленная автономость от одной зарядки достигает 22 часов, в режиме ожидания ASUS NovaGo может продержаться до 30 дней. Версия ОС «из коробки» - Windows 10 S, однако до 30 сентября 2018 года ее можно будет бесплатно обновить до Windows 10 Pro. Цена ASUS NovaGo с 4 Гб ОЗУ составляет $599, с 8 Гб – $799. Изначально новинка появится в США, Китае, Италии, Великобритании, Франции, Германии и на Тайване.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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