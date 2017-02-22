LTE: Snapdragon X20 - 1.2 Гбит/c в кармане!

22.02.2017, MForum.ru

Компания Qualcomm заявила о коммерческой доступности устройств с поддержкой Gigabit LTE на базе модема Snapdragon X16. Возможно это пока не слишком интересно абонентам, но постепенно тема будет развиваться даже на фоне приближения технологий 5G. В частности, в этом году сразу несколько операторов сотовой связи намереваются провести тесты Gigabit LTE, включая трех из четырех крупнейших операторов мобильной связи в США. А некоторые даже запустят поддержку Gigabit LTE на отдельных сегментах сети.

UPD: Справедливости ради, как мне подсказывают, следует вспомнить роутер Netgear Nighthawk M1. Он уже предлагается клиентам Telstra, Австралия, летом обещают доступность в Европе. Пиковые скорости в тестах - до 979 Мбит/c.

Посмотреть смартфоны Gigabit LTE можно будет на MWC2017. Snapdragon X16 был анонсирован примерно год назад. И поскольку именно этот модем интегрирован в мобильную платформу Snapdragon 835, в 2017 году можно будет увидеть немало смартфонов на базе чипсетов с этим модемом и поддержкой гигабитных скоростей в сети LTE.

Кроме того, Qualcomm анонсирует модем второго поколения Gigabit LTE - это Snapdragon X20 LTE. Это первый модем компании с поддержкой Cat.18, который обеспечивает поддержку пиковых скоростей вплоть до 1.2 Гбит/c. Кроме того, модем поддерживает много различных комбинаций несущих LTE, MIMO 4x4 и многопоточную передачу. Это обещает возможность использования модема во всем мире.

Если Snapdragon X16 поддерживал всего две конфигурации, обеспечивающие достижения гигабитных пиковых скоростей, то Snapdragon X20 поддерживает 8 конфигураций, благодаря поддержке самых разных вариантов агрегации частот, вплоть до 5xCA и 4x4 MIMO.

Как и X16, анонсируемый X20 поддерживает технологию LAA, что позволяет операторам задействовать частоты нелицензируемого спектра, выделенного под Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц в сетях LTE. При этом у Snapdragon X20 есть немаловажное преимущество, поскольку он обладает дополнительной "частотной гибкостью", т.е. способен работать с различными наборами диапазонов частот.

Если Snapdragon X16 для поддержки гигабитных скоростей требует хотя бы 20 МГц в одном лицензируемом диапазоне LTE, то модему Snapdragon X20 достаточно всего лишь 10 МГц!

И это дает огромный выигрыш. По сравнению с Snapdragon X16, мобильные устройства на базе Snapdragon X20 позволят куда большему числу операторов в мире внедрить поддержку гигабитного LTE. По оценкам Qualcomm, появление X16 позволило увеличить долю операторов, которые смогут внедрить на сетях поддержку гигабитных скоростей с 16% до 64%. Переход к X20 позволит это сделать уже 90% всех операторов в мире.

Таким образом, X20 - это не только выигрыш в пиковых скоростях, но и потенциал глобализации Gigabit LTE в мире, что было невозможно ранее.

Среди других новшеств, которые обеспечит Snapdragon X20 - поддержка Dual SIM Dual VoLTE, то есть поддержка передачи голоса в сетях LTE обеими SIM-картами двухсимочных аппаратов, т.е. поддержка HD Voice и Ultra HD Voice (EVS) на каждой из симок.

Модем выполнен по процессу FinFET 10 нм и уже началось его сэмплирование. Как ожидают в компании, первые абонентские терминалы на базе Snapdragon X20 LTE будут доступны в первой половине 2018 года.

Судя по всему Qualcomm вновь удалось сохранить отрыв от конкурентов в несколько месяцев, который год за годом позволяет этой компании удерживать высокую долю флагманских моделей ведущих производителей. Лично у меня аппараты с другими процессорами всегда вызывают большие подозрения в качестве их работы, и зачастую в ходе тестирования или эксплуатации таких устройств, эти подозрения оказывались оправданными.

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