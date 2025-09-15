ПВОЛС: Началась тестовая эксплуатация фрагмента ПВОЛС Полярный экспресс

MForum.ru
Речь идет об участке от села Териберка Мурманской области до поселка Амдерма Ненецкого АО. Несмотря на тестовый характер эксплуатации к линии уже подключены объекты социальной инфраструктуры.
Так реализуется проект создания ПВОЛС с пропускной способностью от 100 Гбит/с Мурманск-Владивосток по кратчайшему маршруту общей протяженностью 12 650 км. В проложенном подводном кабеле 6 пар оптических волокон. Пропускная способность до 52-104 Тбит/с.
Проект стартовал в 2021 году. Реализуется в рамках исполнения указа президента РФ «О стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Заказчик – Минтранс РФ при поддержке Росморречфлота, Росморпорта, ФГУП «Морсвязьспутник». В 2022-2023 годы построены береговые станции в Териберке Мурманской области, Амдерме Ненецкого автономного округа и в Диксоне Красноярского края.
В источнике (Росморречфлот) упоминаются такие участники проекта как АО Управление перспективных технологий, ГУП НАО Ненецкая компания электросвязи. Оператором ВОЛС выступает ФГУП Морсвязьспутник.
На фото - кабелеукладчик ВОЛС «Полярный экспресс», судно-кабелеукладчик Northern Wave, построено в 2002 году в Норвегии, ходит под российским флагом. Фото - пресс-службы Росморречфлота.
теги: ПВОЛС Полярный экспресс
