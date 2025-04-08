Развитие сетей: МегаФон в Мурманской области - новые телеком-объекты появились на трассе "Апатиты - аэропорт Хибины"

MForum.ru
08.04.2025,
В результате проведенных работ, вновь построенных телеком-объектов и рефарминга, абонентам, проезжающим по трассе до аэропорта Хибины в Апатитском районе, стали доступны скорости до 30 Мбит/с. Кроме того, увеличилась зона покрытия - теперь в зоне покрытия СНТ Южный, Родничок, Ягодка, Березки, Монтажник и Залесье.
«Трасса до аэропорта «Хибины» является одной из наиболее важных для нашего региона, и обеспечение высококачественной мобильной связи на протяжении всего этого участка является для нас приоритетной задачей. Ежемесячно по этой дороге проезжают несколько тысяч человек, и мы заинтересованы в том, чтобы они могли максимально комфортно пользоваться нашими цифровыми сервисами», — подчеркнул Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.
Зимой трафик по магистрали в 2.5 раза больше, чем летом, причина тому - горнолыжный сезон, с ноября по апрель. В 1q2025 года основной состав среди иногородних клиентов МегаФона - автолюбители из Москвы, на их долю пришелся 41% трафика. Тройку лидеров дополняют петербуржцы и петрозаводцы. По данным компании, абоненты больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. За 1q2024 суммарный трафик составил около 4 тысяч ГБ трафика, а объем голосовой связи составил около 18 тысяч минут.
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теги: развитие сетей МегаФон Мурманская область
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