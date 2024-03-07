Развитие сетей: МегаФон модернизировал инфраструктуру связи в Апатитах и Оленегорске Мурманской области

MForum.ru
07.03.2024,
МегаФон сообщает об обновлении сетевой инфраструктуры в Апатитах. Кроме того, улучшено покрытие и ускорен мобильный интернет в Оленегорске, райцентре, расположенном на 100 км южнее Мурманска. Около 70 тысяч местных жителей получили возможность пользования мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с.
Дополнительный высокочастотный слой LTE в Оленегорске обеспечил рост скоростей на 25%, сообщает оператор. Объем потребления трафика абонентами МегаФон в Оленегорске в феврале 2024 года превысил 150 ТБ.
Модернизация инфраструктуры оператора помогла разгрузить сеть МегаФон в Апатитах. Пришлось решать проблемы территории с высокой плотностью застройки.
«Благодаря развитой транспортной инфраструктуре Апатиты являются не только промышленным, но и одним из туристических центров, своеобразной перевалочной базой для лыжников и горнолыжников, любителей гонок на кайтах, сплавов и пеших походов, а также рыбаков. При проведении работ мы проанализировали потребление мобильного трафика, определили места с повышенной нагрузкой, увеличили емкость сети и модернизировали более 10 базовых станций в городе. Также только за первые месяцы текущего года мы апгрейдили и построили более 50 базовых станций, расположенных в разных уголках Мурманской области», — отмечает Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.
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теги: МТС развитие сетей Мурманская область
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